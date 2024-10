Mercato Milan, Furlani sogna il colpo a parametro zero: i rossoneri non mollano la presa

Giorgio Furlani studia il colpo a parametro zero: il Milan non perde di vista quella che potrebbe essere una grande opportunità di mercato.

Il Milan di mister Paulo Fonseca sembra essere venuto fuori dal momento critico, almeno per ora. La conferma sono le tre vittorie consecutive ottenute in campionato contro Venezia, Inter e Lecce. Trittico di successo che ha permesso alla squadra rossonera di recuperare il terreno perso con i deludenti risultati in avvio, prendendosi momentaneamente la terza posizione. Adesso, il Milan vuole invertire la rotta anche in Champions League. Dopo l’esordio amaro contro il Liverpool, questa sera i rossoneri di Fonseca affronteranno il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Al Milan servirà la partita perfetta per uscire con un successo dalla BayArena.

La squadra resta concentrata sulle dinamiche di campo, mentre la dirigenza rossonera continua a guardarsi intorno in modo costante per individuare quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato. Le alte sfere del Milan restano con gli occhi ben attenti, pronti a sfruttare la minima occasione qualcosa si presentasse. Una di queste potrebbe essere rappresentata da un attaccante che al termine della stagione andrà a far parte della lista degli svincolati. Si tratta di Jonathan David. Il Milan non lo starebbe perdendo di vista un attimo, candidandosi tra i principali club interessati all’attaccante canadese.

Il Milan non molla la presa: Furlani sogna il colpo David

Il Milan si guarda intorno e lo fa quotidianamente per cercare di scovare le giuste occasioni, così da buttare delle basi importanti in vista del futuro. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera starebbe continuando a seguire con un accesso interesse le sorti di Jonathan David.

L’attaccante classe 2000 piace molto alla dirigenza rossonero e rappresenterebbe per il club una ghiotta chance di mercato. Il Milan, di fatto, vorrebbe muovere dei passi significativi per il calciatore, cercando di aggiudicarselo per la prossima stagione. Dopo la lunga esperienza con la maglia del Lille, a fine campionato sarà libero di accasarsi un nuovo club, andando in scadenza di contratto a giugno.

Il Milan si sarebbe inserito prepotentemente sulla corsa per il calciatore, ma non è l’unico club ad aver palesato un grande interesse. Per Jonathan David si sarebbe creata una folta fila di pretendenti, alcune di queste società sono proprio di Serie A. Oltre al Milan, infatti, l’attaccante canadese avrebbe suscitato una forte curiosità e ammirazione anche in Juventus, Inter e Napoli.

I numeri di David

Dunque, il promettente attaccante sarebbe uno dei profili più ambiti, sopratutto perché sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero. Alla corsa si sarebbe iscritto un altro club, il Newcastle United. Insomma, la concorrenza è agguerrita e per batterla il Milan avrà bisogno di essere molto convincente il calciatore di Brooklyn. Intanto, David ha acceso ancor più gli animi degli estimatori realizzando una tripletta contro il Le Havre.

Per ora, il bomber canadese ha messo a segno 7 gol e 2 assist in 11 presenze. Ma non sono questi i numeri che lo rendono uno degli attaccanti più cercati nel panorama europeo. Tra i centravanti nati nel suo stesso anno e che militano nei campionati più importanti d’Europa, solamente Erling Haaland ha una vena realizzativa maggiore del canadese.

Il bomber norvegese ha siglato sin qui la bellezza di 264 gol, mentre David è a quota 156. Un numero importante, che indica il grosso potenziale del classe 2000. In questa particolare classifica, il giocatore del Lille ha dietro gente del calibro di Vlahovic, Vinicius jr e Julian Alvarez.