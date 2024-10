Mercato Milan, individuato il sostituto di Calabria: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Sempre più dubbi per quanto riguarda il rinnovo di Davide Calabria. La trattativa per il prolungamento non si sblocca e il Milan ha già individuato il sostituto.

Per fare ancora passi avanti, il Milan è chiamato ad alzare il livello in difesa per evitare di subire troppi gol. Fin da inizio campionato, anche nelle partite più belle, vedi il derby, i rossoneri hanno concesso troppo in alcuni momenti. Fino ad ora sono stati solo due i clean sheet, ottenuti entrambi in campionato contro Venezia e Lecce, battute rispettivamente 4-0 e 3-0. In partite in cui il grado di complessità si alzava, il reparto arretrato ha spesso ceduto il fianco alle incursioni avversarie.

A Milanello Fonseca lavora per migliorare questo aspetto. Per ambire a qualcosa di grande e rimanere competitivo su tutti i fronti, la difesa deve essere sempre attenta e non staccare mai la spina, neanche nelle situazioni di punteggio più agevoli. È vero, nelle ultime apparizioni qualche miglioramento si è visto, ma il collettivo ha ancora ampi margini.

A partire da Emerson Royal. Arrivato in estate per la somma di 15 milioni di euro, l’ex Tottenham è tra coloro che ancora devono trovare la miglior condizione. È in quel ruolo il Milan sta pensando di muoversi sul mercato.

Milan, occhi puntati sul terzino: il piano dei rossoneri

In base a quanto riportato dal “Sun”, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Kieran Trippier, esterno difensivo del Newcastle con alle spalle una non indifferente esperienza internazionale anche con la Nazionale inglese. Il contratto con i Magpies scadrà nel 2026 e non è da escludere un tentativo rossonero già da gennaio o, più realisticamente, nell’estate 2025.

Su di lui c’è già l’interesse di Fenerbahce e Atalanta, il che significa che la concorrenza non manca. La pista che porta all’inglese potrebbe intensificarsi nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo con Calabria per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I piani alti milanisti non sembrano del tutto intenzionati a prolungare il capitano, il quale è anche ricercato dal Galatasaray.

Qualora non si riuscisse a trovare un’intesa in tempi brevi, l’addio potrebbe verificarsi già nella sessione invernale di mercato. A quel punto, scatterebbe la caccia ad un nuovo laterale e Trippier appare tra i nomi in lizza per sostituire il numero 2 cresciuto nel vivaio rossonero, più che mai incerto del suo futuro.