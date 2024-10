Mercato Milan, Moncada torna su un vecchio pallino: i rossoneri preparano l’assalto

Fonseca lavora per trovare la quadra definitiva ma in casa Milan si pensa anche al futuro: torna di moda un vecchio pallino. Moncada al lavoro.

Nonostante la sconfitta della BayArena contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, l’ottima prestazione del secondo tempo del Milan aumenta la fiducia del gruppo. L’obiettivo di Paulo Fonseca è quello di trovare continuità sia di risultati che di prestazioni, con la costanza che diventerà fondamentale per il proseguo della stagione. Una prestazione importante è attesa anche domenica, con la trasferta del Franchi contro la Fiorentina che non sarà uno scoglio facile da superare per i rossoneri, soprattutto dopo le tante energie spese nella notte di Champions League di martedì.

Nella testa di Fonseca sembra essere ormai chiaro l’undici titolare, con la coppia Morata-Abraham che diventerà sempre più una costante nell’idea tattica del tecnico portoghese. L’elevatissimo numero di partite che i rossoneri dovranno affrontare questa stagione richiede anche la presenza di riserve all’altezza dei titolari, con le sostituzioni sempre più fondamentali nel calcio moderno. Differentemente dall’attacco, ricco di alternative, a centrocampo la coperta non sembra essere lunga abbastanza e per il mercato di gennaio torna di moda un pallino di Moncada: Johnny Cardoso, mediano del Betis Siviglia.

Milan, caccia al vice Fofana: l’obiettivo è Cardoso del Betis Siviglia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Milan potrebbe tornare di moda il nome Johnny Cardoso per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo prioritario del club rossonero è infatti quello di trovare un vice Fofana, un giocatore con appunto caratteristiche simili al nazionale francese. Americano, ma di passaporto italiano, il classe 2001 era già stato seguito in estate, ma per portarlo a Milano il Milan dovrebbe comunque liberarsi di un giocatore straniero per tesserarlo, visto che non si è formato in Italia. Cardoso piace moltissimo a Moncada ma le richieste del Betis Siviglia potrebbero costringere la società di Via Aldo Rossi a virare su altri profili.

Nel caso venisse alzato un muro da parte del club spagnolo, il club rossonero potrebbe virare su un calciatore italiano o che si sia formato in Italia, nonostante questa linea non sia stata spesso utilizzata dalla dirigenza attuale in queste stagioni. In attesa di un nuovo innesto in mezzo al campo, a ricoprire quel ruolo nello scacchiere di Fonseca insieme a Fofana saranno sia Musah che Zeroli, entrambi già testati dal tecnico portoghese.