Mercato Milan, possibile colpo in attacco già a gennaio: arriva dalla Serie A

La dirigenza rossonera guarda alla Serie A per trovare un nuovo attaccante, già a partire da gennaio: di chi si tratta?

Dopo la sofferta vittoria contro l’Udinese, il Milan di Paulo Fonseca ha ottenuto anche la prima vittoria di questa stagione in Champions League: la squadra rossonera ha superato il Club Bruges nella serata di ieri, con il risultato di 3 a 1 grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Reijnders. Nonostante la superiorità numerica, il Milan ha subito il gol del pareggio ma grazie ai cambi di Fonseca sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Sabato il Milan tornerà in campo contro il Bologna, anche lei impegnata ieri in Champions League sul campo dell’Aston Villa: i rossoneri scenderanno in campo sul prato del Dall’Ara alle ore 18:00 e cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato. Per la partita contro il Bologna, il tecnico portoghese dovrà fare a meno ancora di Tammy Abraham, uscito a causa di un infortunio alla spalla contro l’Udinese. E chissà che Fonseca non convochi ancora Camarda e lo faccia giocare qualche minuto.

Calciomercato, il Milan guarda in Serie A per l’attacco

Nella scorsa sessione estiva di mercato, il Milan ha messo a segno tanti colpi in entrata, tra cui due in attacco: Alvaro Morata e Tammy Abraham. Morata ovviamente è stato ingaggiato per fargli fare il ruolo da prima punta, con l’inglese pronto a subentrare. Fonseca ha a disposizione anche Jovic, ma quest’ultimo sin qui non ha trovato grande spazio e a gennaio potrebbe trovare un’altra sistemazione. In questo caso, il Milan proverebbe a portare a Milanello un nuovo giocatore, che già conosce la Serie A: Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica.it, il Milan avrebbe messo nel mirino Raspadori, giovane attaccante in forza al Napoli. Nonostante il poco impiego, l’attaccante italiano rimane comunque una pedina importante nelle rotazioni di Conte, che non vorrebbe stravolgere la propria rosa a gennaio. La società partenopea comincerebbe ad intraprendere i rapporti per una possibile cessione qualora arrivasse un’offerta attorno ai 30 milioni di euro, cifra che molto probabilmente la dirigenza di Via Aldo Rossi non è intenzionata a tirar fuori, soprattutto nella sessione invernale.

Il Milan sicuramente ha bisogno di una seconda punta da affiancare allo spagnolo Morata e Raspadori potrebbe essere una giusta scelta, ma arrivarci è molto difficile. Inoltre c’è da capire se Jovic partirà o meno a gennaio.