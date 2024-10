Mercato Milan, tre calciatori a forte rischio: già individuati i sostituti

In casa Milan tre calciatori rischiano grosso. Molto dipenderà dalle prossime prove, ma la società ha già messo nel mirino i sostituti.

Quelle nuvole che sembrano essere passate a fine settembre sono tornate a generare incertezza in quel di Milanello. Dopo due successi molto incoraggianti contro Inter e Lecce sono arrivati due passi indietro che, specialmente l’ultimo, hanno creato malumore in casa Milan. Al rientro dalla sosta, Paulo Fonseca dovrà cercare nuovamente la quadra per ripartire dopo il brutto scivolone di Firenze. Il portoghese è stato in parte “tradito” da alcuni fedelissimi come Theo Hernandez o Abraham.

Ora, però, non sono più ammessi errori, specialmente nelle gerarchie sui rigoristi che hanno causato risentimento da parte dell’ex Roma e Shakhtar Donetsk. Il match contro l’Udinese rappresenta il primo scoglio in un nuovo ciclo di partite in cui il Diavolo deve ritrovare entusiasmo e cattiveria. Il contributo dovrà arrivare anche dai calciatori impiegati con meno frequenza in questo inizio di campionato.

Fonseca spera che Okafor e Chukwueze, oltre a Jovic, diano maggiore frizzantezza alla manovra offensiva, che sia dal primo minuto o a gara in corso. I tre sono in forte bilico e dovranno dimostrare molto di più per scongiurare il rischio di cessione.

Milan, tre attaccanti a rischio: la società valuta i possibili sostituti

Qualora i tre non daranno risposte convincenti a breve termine, secondo “La Gazzetta dello Sport”, il Milan avrebbe già individuato i sostituti. A partire da Andreas Skov Olsen, ex Bologna ora in forza al Bruges. Dopo le tre stagione vissute sotto le due Torri, il danese si è trasferito in Belgio. In dieci partite ha già messo a referto quattro reti e il profilo interessa non poco Furlani e Ibrahimovic.

I dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero aprire i colloqui con il club che fu dell’ex Charles De Ketelaere. È vero allora c’era ancora Maldini, ma il trequartista dell’Atalanta aveva dato ottime indicazioni con Noa Lang, anch’egli trasferitosi al PSV Eindhoven e già sondato dalla società in passato. L’esterno olandese, ai margini del progetto dei Boeren, è un altro dei nomi in lizza per dare nuova linfa alle fasce rossonere. Ultimo, ma non per importanza Ismaila Sarr, ala del Crystal Palace che ancora deve sbocciare definitivamente dopo avventure in Ligue 1 e in Premier.

Il Diavolo potrebbe così approfittare dei prezzi abbordabili, che si aggirano tutti attorno ai 15 milioni di euro. Prima, però, occhi puntati su Jovic, Chukwueze e Okafor, che vogliono dimostrare di essere ancora calciatori da Milan.