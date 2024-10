Mercato, un ex Inter al Milan? Indiscrezione a sorpresa

Il mercato invernale si avvicina, e il Milan si prepara a fare qualche colpo per rafforzare la rosa. Tra i nomi papabili spunta anche quello di un ex Inter.

Nel prossimo calciomercato invernale il Milan potrebbe regalare a Paulo Fonseca un nuovo centrocampista, dato che i soli Reijnders e Fofana difficilmente reggeranno tutti gli impegni che avranno i rossoneri da qui a fine stagione. L’emergenza è scattata soprattutto dopo l’infortunio di Bennacer.

A gennaio la dirigenza rossonera è pronta a buttarsi nel mercato di riparazione, con l’idea di regalare addirittura due innesti in quel reparto all’allenatore portoghese, con caratteristiche diverse, che possano completare al meglio il reparto.

Diversi i nomi che circolano in ottica Milan negli ultimi giorni, come per esempio la coppia costituita da Johnny Cardoso e Frendrup. La dirigenza rossonera allo stesso tempo starebbe valutando il profilo del classico box to box, giocatore che potrebbe rispondere al nome del giovane talento del Chelsea Carney Chukwuemeka.

Ma non è il solo profilo che interessa. C’è anche, a sorpresa, il nome di un ex giocatore dell’Inter.

Dall’Inter al Milan: rivelazione a sorpresa

Il classe 2003 potrebbe non essere l’unico giocatore del quale il Milan potrebbe parlare con i Blues nel prossimo calciomercato. L’edizione in edicola questa mattina de La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di Cesare Casadei.

Cesare è una stella dell’U21 italiana ed ex giocatore dell’Inter. Negli scorsi giorni ha addirittura “confessato” la sua fede rossonera. Ha caratteristiche molto più offensive rispetto a Chukwuemeka, quindi è un calciatore diverso da quello cercato dal Milan, ma mai dire mai.

“Da bambino avevo come idolo Kaká e parteggiavo per il Milan. Sono però diventato un professionista e la mia prima squadra in A è stata l’Inter, con cui non nutro nessun rancore per la cessione” ha rivelato in un’intervista rilasciata di recente. Un’apertura al Milan non da poco.

Non si può parlare di contatti o di trattative, la sensazione però è che l’esperienza in Premier League non stia andando esattamente come previsto. Ed è facile ipotizzare di come Casadei sia volenteroso di rientrare in Italia.