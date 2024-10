“Mi stupisce per quello che non fa”: Leao sotto accusa, la sentenza lascia di sasso

Rafael Leao sotto accusa. Il calciatore portoghese è stato attaccato dall’ex calciatore con una sentenza che ha lasciato tutti senza parole.

Segnali di ripresa da Rafael Leao. Nella sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo, vinta per 3-1 dai ragazzi di Martinez, l’ala portoghese, seppur rimasto a secco, ha creato scompiglio tra i difensori di casa con sgasate. Da una di queste è nata la rete del 2-0 di Cristiano Ronaldo.

Dopo un inizio di stagione complicato con il Milan, il numero 10 rossonero ha finalmente mostrato le sue doti tecniche e fisiche in Nazionale. Rafa cercherà la conferma domani in Scozia, prima di tornare ad allenarsi a Milanello, dove Fonseca gli chiede di caricarsi sulle spalle la squadra in un tour de force molto impegnativo. Malgrado la recente performance, il portoghese rimane sotto accusa. Ultimo dei commenti critici indirizzati a Leao proviene da un campione del mondo, Franco Causio.

Milan, Causio attacca Leao: critica netta al portoghese

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex Juventus ha ripreso l’esterno del Milan parlando degli assist-man in Serie A:

“Lukaku non mi sorprende: è un attaccante generoso e totale, non si limita a segnare. Romelu è uno che fa girare l’attacco con i suoi movimenti e lo sta confermando anche a Napoli. Leao, invece, mi stupisce per quello che non fa… Ma non è l’unico.”

Causio ha successivamente espresso le sue sensazioni sui calciatori attualmente in Serie A:

“Rispetto ai miei tempi, nel calcio di oggi vedo troppo egoismo. Un esempio? A volte c’è gente che si trova quasi all’altezza della bandierina e prova a calciare comunque in porta piuttosto che cercare l’ultimo passaggio per un compagno meglio posizionato”.

Leao dovrà rispondere sul campo per mettere a tacere gli attacchi giunti da alcuni ex calciatori, che non sembrano digerire alcuni comportamenti del portoghese.