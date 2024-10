Milan, a gennaio sarà rivoluzione: tre grandi colpi nei piani della società

Risposte ora e subito, altrimenti sarà rivoluzione. A Casa Milan è prevista una grande campagna acquisti a gennaio qualora alcune calciatori della rosa deludessero.

In via Aldo Rossi si attendono risposte significative dal Milan. È giunto il momento di dare una sterzata decisa ad una stagione che, fino ad ora, si è svolta tra le montagne russe. I diversi alti e bassi vissuti lasciano la squadra e Fonseca sotto esame. Le prove a venire potranno rivelarsi decisive per il futuro del tecnico, ma anche di alcune pedine del suo organico.

Andando nello specifico, la lista di chi è chiamato a dare di più, molto di più, è composta da tre calciatori offensivi del calibro di Jovic, Chukwueze e Okafor, accompagnati da Thiaw. Se il serbo ha già la valigia pronta, altrettanto si potrebbe dire del nigeriano, che ha estimatori in Inghilterra, così come Okafor, e in Arabia Saudita. Oggetto del mistero anche il centrale tedesco, sondato in estate dal Newcastle, che potrebbe rifarsi sotto.

Qualora arrivasse una giusta offerta, i quattro potrebbero partire, avviando così la ricerca del Milan. La società ha messo nel mirino esterni come Ismaila Sarr, Noah Lang e Andreas Skov Olsen, ma c’è un nuovo nome di lusso per l’attacco.

Milan, nuovo esterno del mirino: è tornato a brillare dopo l’infortunio

Ora o mai più. È questa la missione di Domenico Berardi che, rientrato dall’infortunio, ha probabilmente l’ultima occasione per guadagnarsi una big italiana. E quel top club potrebbe essere proprio il Diavolo, in base a quanto affermato da “La Gazzetta dello Sport“. È lo stesso “beniamino” del Sassuolo, rientrato dopo l’infortunio al tendine d’Achille, ad essersi quasi offerto ad una grande in una recente intervista alla Rosea. Il Milan potrebbe così cogliere la palla al balzo e realizzare i sogni di Mimmo.

I vertici rossoneri potrebbero tuttavia non accontentarsi. Furlani, Ibrahimovic e Moncada si guardano intorno e tenteranno un altro affondo per rinforzare le fasce, pezzo forte della casa. Le alternative a Theo Hernandez non stuzzicano Fonseca. La dirigenza potrebbe quindi reinserire nella lista di mercato Patrick Dorgu, che ieri ha disputato la prima da titolare con la Nazionale danese.

Il leccese era già stato sondato in passato, ma senza risultato. Servirà tuttavia un’offerta particolarmente onerosa che possa convincere i salentini a cederlo già da questo inverno. Altrettanto complicato, infine, sarà trovare la quadra con il Genoa per un eventuale trasferimento di Morten Frendrup. Il Grifone non naviga in acque tranquille e non vorrebbe privarsi del suo perno di centrocampo. Con una proposta maggiore di venti milioni, la trattativa potrebbe tuttavia decollare.

Finora niente di serio, ma uno scenario appare già delineato: il Milan non rimarrà con le mani in mano nella prossima finestra di mercato.