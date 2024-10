Milan, allarme rosso per Fonseca: la situazione infortunati preoccupa

Allarme infortuni in casa Milan. Paulo Fonseca deve fare i conti con un numero elevato di indisponibili, il cui rientro non sarà contro il Napoli.

Weekend insolito per il Milan. La squadra rossonera ha visto sul divano le partite di Serie A del fine settimana, tuttavia senza giocare la propria. Da qui a febbraio, presumibilmente, i rossoneri proseguiranno il campionato con l’asterisco, un jolly possibile per recuperare punti ma allo stesso tempo un fardello che può dar fastidio in determinate situazioni. Il burrascoso e confusionario rinvio della gara contro il Bologna è già passato.

Il futuro prossimo mette davanti al Diavolo un ostacolo corposo, che dopo il rocambolesco pareggio tra Inter e Juventus ha attuato la prima mini fuga del campionato in vetta alla classifica. Il Napoli è il peggior avversario che Leao e compagni potessero affrontare in questo momento. Ma è proprio in questi scontri diretti che si vede la caratura di una grande squadra. E il Milan in crescita vuole dare un messaggio a questo campionato.

A smorzare l’entusiasmo è però il bollettino medico dell’organico di Paulo Fonseca, oltre alle squalifiche di Theo e Reijnders. L’allarme rosso è scattato alla notizia dell’infortunio di Matteo Gabbia. Ma quando tornerà il centrale azzurro, così come i suoi colleghi attualmente ai box.

Milan, il bollettino medico inguaia Fonseca: i tempi di recupero degli infortunati

L’ex Villareal ha sostenuto gli esami strumentali, i quali hanno evidenziato un sovraccarico unito ad un po’ di sangue. Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, Nel corso di questa settimana sono previsti nuovi controlli, ma ciò significa che Gabbia dovrà saltare almeno i prossimi due match di Serie A, vale a dire Napoli martedì sera e Monza sabato sera. Qualche speranza di ritrovare il difensore per la super sfida di Champions League contro il Real Madrid c’è, ma per riaverlo in pianta stabile tra i titolari è possibile che si debba attendere l’ultimo impegno prima della sosta contro il Cagliari.

Niente da fare anche per Tammy Abraham, ancora alle prese con il problema alla spalla rimediato contro l’Udinese. L’inglese non sarà della partita, così come i lungodegenti Florenzi e Bennacer. In compenso, Fonseca potrebbe ritrovare un’alternativa a Morata. Viaggia spedito verso il recupero Luka Jovic, che oggi dovrebbe rientrare in gruppo e, qualora la risposta fosse positiva, il serbo sarà convocato per la gara di domani.

Con lui anche Francesco Camarda, assente alla partita del Milan Futuro in quel di Perugia in quanto aggregato alla prima squadra. Dopo l’urlo strozzato in gola di martedì scorso, il classe 2008 continua a inseguire il sogno di siglare il suo primo gol tra i grandi alla “Scala del calcio“.