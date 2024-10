Milan, Cardinale ha deciso: svelato il piano per il futuro

In casa Milan si pensa al futuro del club e Cardinale ha deciso quali sono i prossimi passi da compiere: svelato il piano del proprietario rossonero.

Passano i mesi e con essi si avvicina la data di scadenza del vendor loan sottoscritto dal Fondo RedBird Capitals e da Gerry Cardinale con il Fondo Elliott che, vendendo il club, ha prestato ai compratori circa 560 milioni di euro che, al 31 agosto 2025, toccheranno con interessi e commissioni oltre 700 milioni. Oltre a questo resta in piedi anche il discorso legato al nuovo stadio sempre suddiviso fra San Siro e San Donato. Per queste ragioni, come riportato da Repubblica, il patron del Milan, Gerry Cardinale, sarebbe alla ricerca di nuovi soci.

Milan, Cardinale alla ricerca di soci: in vendita diverse quote del club

Gerry Cardinale è alla ricerca di soci. RedBird è oggi proprietario di circa il 96% del Milan, ma secondo quanto scoperto da Repubblica, dal lontano maggio 2024 Cardinale ha offerto al mercato il 22% delle sue azioni, con l’obiettivo di rimpolpare il suo stesso capitale. Come si può leggere da un documento commerciale messo in circolazione da Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, RedBird starebbe “vendendo al prezzo base di costo (cioè senza guadagno n.d.r.) fino a 150 milioni del capitale investito iniziale di 681 milioni, data la necessità dell’azienda di abbassare l’importo dell’investimento per riequilibrare il portafoglio“.

Nello stesso documento , il Milan e il fondo RedBird parlavano anche della possibilità di realizzare uno stadio a San Donato. Per realizzare l’impianto si prospettava un investimento da 1 miliardo (ma con 900 milioni di debito finanziato) e con la partenza dei lavori ad ottobre 2025.