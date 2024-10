Milan, ci siamo: firma e annuncio ad un passo

Sono definitivamente entrate nel vivo le discussioni per il rinnovo del pilastro rossonero: accordo ad un passo ed annuncio vicino.

Il momento difficile che sta affrontando sul campo in questo avvio di stagione non cambia le priorità della dirigenza del Milan. Le difficoltà manifestate fino ad oggi rappresentano un tema molto caldo per la dirigenza rossonera, che nelle prossime partite si aspetta risposte importanti sia da Paulo Fonseca sia dalla squadra. Alcuni atteggiamenti non sono per nulla piaciuti, con il tecnico portoghese chiamato a prendere la situazione in mano e a portare risultati per non rischiare di veder messa nuovamente in dubbio la sua posizione sulla panchina rossonera.

In attesa di risposte, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi starebbe continuando ad occuparsi di un’altra questione prioritaria, quella dei rinnovi. Se per quanto riguarda quello di Theo Hernandez continuano a non esserci novità, arrivano invece segnali molto incoraggianti per quanto riguarda il prolungamento di due pilastri del nuovo Milan: Matteo Gabbia e Mike Maignan. Il rinnovo del portiere francese è considerata una priorità assoluta e la strada sembra essere tracciata: contatti positivi tra le parti e accordo fino al 2028 pronto ad essere siglato.

Milan, segnali positivi per il rinnovo di Maignan: parti sempre più vicine

I tifosi del Milan possono sorridere: il futuro di Mike Maignan sarà ancora rossonero. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra la società e il francese si starebbe avvicinando al traguardo. Il portiere, il cui contratto terminerebbe nel 2026 e che attualmente guadagna 3.2 milioni di euro bonus inclusi, estenderà il proprio matrimonio con il Milan fino al 2028 con un ingaggio da 5 milioni più bonus a stagione fino ad arrivare a 7.

Maignan rappresenta uno dei leader dello spogliatoio rossonero, dimostrando più volte di essere uno dei portieri più forti in circolazione. La dirigenza del Diavolo non ha intenzione di privarsi di una delle maggiori certezze avute in questi anni ed il futuro del Milan partirà proprio da lui. L’obiettivo di Furlani è quello di concludere l’accordo nel minor tempo possibile, andando così ad evitare l’inserimento di grandi club europei e non solo.

Come annunciato dall’agente di Matteo Gabbia, oltre a Maignan anche il centrale italiano sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il club rossonero fino al 2029. Tornato a gennaio dal prestito al Villareal, il classe 1999 è già un leader del nuovo Milan.