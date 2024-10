Milan, contatti avviati per il centrocampista: Furlani in pressing

Il Milan ha avviato i contatti per il centrocampista: Giorgio Furlani è in pressing sul calciatore.

Uno dei principali obiettivi che il Milan si sarebbe prefissato per la prossima finestra di mercato è quello di consegnare a mister Paulo Fonseca un nuovo centrocampista. Con Ismael Bennacer infortunato, il tecnico portoghese in mediana ha gli uomini contati.

Per questo motivo, la società rossonera starebbe cercando di correre in aiuto all’allenatore ex Roma. Tra i tanti nomi finiti sul tavolo dei piani alti del club lombardo, ci sarebbe anche Carney Chukwuemeka.

Il Milan si attiva: contatti avviati per il centrocampista

Piovono conferme in merito all’interesse del Milan per Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 in uscita dal Chelsea. La società bianconera rossonera, secondo il giornalista Simon Phillips, avrebbe già avviato i contatti di rito con l’entourage del calciatore per cercare di trovare un’intesa di massima.

Il Milan starebbe utilizzando gli ottimi impatti avuti da Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic per convincere il calciatore a trasferirsi nel campionato di Serie A. La conferma è arrivata dallo stesso Simon Phillips, che nel suo ‘Substack’ ha svelato i presunti piani del club rossonero.

Il giornalista in questione ha lanciato delle novità importanti: “Alcune fonti mi hanno riferito che il Milan vuole ancora ingaggiare Carney Chukwuemeka e credo che si tratterebbe di un accordo permanente, o almeno di un prestito con obbligo di acquisto. Ho anche sentito che hanno avuto nuovi contatti con i suoi rappresentanti e stanno cercando di convincerlo a fare il salto all’estero, citando il successo di altri ex giocatori del Chelsea che hanno fatto lo stesso salto, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Christian Pulisic”.

Carney Chukwuemeka, dato il poco spazio trovato al Chelsea di Maresca, è alla ricerca di un club che gli possa permettere di recitare un ruolo da protagonista. Il centrocampista inglese, cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa, ha un’irrefrenabile voglia di mettere in mostra qualità e ambizioni.

Il Milan sarebbe una grande chance per Carney Chukwuemeka, il palcoscenico giusto che potrebbe permettere al giocatore del Chelsea di esprimersi al meglio. Stando alle continue voci, la società lombarda sarebbe ben disposta a concedergli l’occasione di mettere in risalto il proprio valore con i colori rossoneri. Inoltre, Chukwuemeka potrebbe risultare l’innesto ideale per la mediana del Milan. Furlani e la sua squadra mercato sono a caccia di un centrocampista di prospettiva che porti qualità, ma sopratutto quantità, in mezzo al campo. L’identikit porta a Carney Chukwuemeka.