Milan, due titolari rischiano il posto: il futuro è in bilico

Il futuro di due giocatori del Milan sembra essere in bilico dopo alcune prestazioni non all’altezza che hanno fatto dubitare il tecnico

Le ultime prestazioni dei rossoneri hanno fatto poco sperare in bene i tifosi per il proseguo della stagione. Un avvio poco brillante ha contribuito notevolmente alle contestazioni da parte della Curva Sud, che ora si trova in duro conflitto con la squadra.

Questa sosta delle nazionali sarà molto importante per il Milan: Zlatan Ibrahimovic nei prossimi giorni cercherà di entrare nelle teste dei giocatori e incontrerà alcuni di loro a Milanello.

L’aria che si respira è molto pesante e alcuni titolari rischiano il posto, tra cui due big: c’è bisogno di un cambio di rotta da parte di tutti se si vuole fare qualcosa di importante.

Paulo Fonseca non scenderà più a compromessi e ora chi non brillerà difficilmente vedrà il campo.

Tomori e Abraham a rischio: scalpitano i possibili sostituti

I calciatori del Milan sono i primi protagonisti di una partenza altalenante che ha contribuito agli scarsi risultati ottenuti nelle uscite in questo avvio di stagione. Come si evince dal quotidiano di Tuttosport, Fikayo Tomori e Tammy Abraham sono due dei big a rischio per le prossime gare.



Al posto del centrale inglese, scalpita fortemente Pavlovic.

Abraham rischia fortemente il posto, con Okafor pronto a sostenere Morata in avanti: la stagione comincia ad entrare nel clou e c’è bisogno della miglior forma dei calciatori per vincere le partite.