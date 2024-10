Milan, è ancora il più criticato: un’altra bocciatura

Il peggiore in campo in Bayer Leverkusen-Milan secondo la Gazzetta dello Sport, su di lui continuano a piovere critiche

Il Milan torna a casa dalla trasferta di Leverkusen con zero punti. I rossoneri hanno perso 1-0, decisiva la rete di Boniface che ha concluso una bellissima azione sull’asse Aleix Garcia, Grimaldo e Frimpong.

Per 60′, la squadra di Paulo Fonseca è stata dominata in lungo e in largo, coi tedeschi che non sono riusciti a capitalizzare le occasioni create.

Dopo il vantaggio, poi, gli uomini di Xabi Alonso hanno abbassato il loro baricentro, consentendo così al Milan di salire e di essere più pericoloso.

E infatti, dal 65′ circa in poi i rossoneri hanno cominciato a macinare gioco e buone opportunità, come quella di Reijnders e di Morata (dopo la traversa di Theo Hernandez).

Niente da fare però, il risultato è rimasto lo stesso e per il Milan è ancora zero punti in classifica.

La sofferenza dei primi 60′ è stata causata, ancora una volta, dalla poca copertura delle ampiezze, con Theo ed Emerson Royal spesso presi in mezzo dalle sue mezze punte e i quinti.

Se il francese ha fatto fatica, il brasiliano è stato totalmente in balia degli eventi.

Emerson Royal bocciato a Leverkusen, tifosi critici

Sul suo lato Grimaldo e Wirtz erano in una di quelle serata dove non può fare altro che star lì fermo e subire, ma Emerson Royal lo ha fatto fin troppo. E di questo si è parlato tantissimo nel post partite sui social fra i tifosi.

L’acquisto del brasiliano è stato criticato fin dal primo momento e le prestazioni offerte finora non hanno fatto altro che confermare queste sensazioni negative.

Eppure il Milan lo ha voluto fortemente, tanto da avviare le trattative con lui e con il Tottenham già agli inizi di giguno.

Per il ruolo di terzino destro c’era lui e soltanto lui.

I 15 milioni investiti su di lui forse potevano essere spesi meglio, considerando che poi Pierre Kalulu è stato svenduto alla Juventus e adesso è diventato un titolare con Thiago Motta.

Al momento quindi l’avvicendamento fra i due si sta rivelando una mossa sbagliata.

Per la Gazzetta dello Sport è lui il peggiore in campo con un 5 in pagella: “Quando è puntato non ci mette mai una pezza. L’impegno non basta“.

La speranza è che possa crescere e migliorare ma le premesse non fanno pensare a niente di buono. E c’è una buona parte di tifoseria che non ne è sorpresa.