Milan, è tutto fatto: addio ad un passo, la società ha le idee chiare

Addio sempre più vicino per il Milan che ora come ora sembra avere le idee chiare: a fine stagione ci sarà la separazione.

Il Milan si sta concentrando sul presente ma sta anche compiendo ragionamenti specifici per il futuro: il club vuole infatti ragionare in prospettiva per non smettere mai di essere competitivo. In tal senso, si pensa ai profili che potrebbero arrivare alla corte rossonera ma anche a quelli che potrebbero dire addio.

Il Diavolo sa che deve dare di più in questa stagione se vuole correggere il tiro e continuare ad essere nelle prime posizioni della classifica di Serie A per competere per il titolo. Paulo Fonseca sta continuando a lavorare con i giocatori che non sono partiti con le rispettive nazionali e che sono rimasti a Milanello: in campionato bisogna avere più continuità, mentre in Champions League bisogna diametralmente cambiare passo visto che in due match sono arrivate due sconfitte.

Nel mentre la società sta appunto lavorando sul mercato. In questo ambito è diventata emblematica e molto discussa la figura di Davide Calabria, che ha perso centralità e che è stato il più delle volte sostituito da Emerson Royal in queste gare giocate da inizio stagione. Il terzino destro è sempre più vicino all’addio: ecco le ultime indiscrezioni.

Milan, Calabria è sempre più lontano: si prepara a dire addio a parametro zero

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira tramite il proprio profilo ‘X’: “Davide Calabria si sta avvicinando a lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione. Il suo rinnovo contrattuale non è una priorità per il Milan, almeno per ora. Infatti, i colloqui per il rinnovo sono fermi da molti mesi”. Insomma, i presupposti per continuare insieme al momento con ci sono ma la situazione è comunque da monitorare perché tutto potrebbe anche cambiare come spesso accade con il mercato.

Al Milan piace comunque tanto Tiago Santos del Lille. Ma occhio anche a Jimenez, possibile soluzione casalinga, per un motivo in particolare: è un giocatore in grado di poter giocare su entrambe le fasce e potrebbe così dare il cambio anche a Theo Hernandez. Non è ancora chiaro in ogni caso come il club rossonero si muoverà ma appare sempre più evidente che non ci sia la volontà di continuare con Calabria: il giocatore, dalla fascia da capitano, è arrivato a perdere centralità e tra qualche mese dirà addio.