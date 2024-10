Milan, Fonseca ha deciso: gli darà una chance contro l’Udinese

La brutta prestazione della squadra contro la Fiorentina hanno convinto Fonseca a cambiare: chance dal primo minuto contro l’Udinese.

Il Milan non può più sbagliare. Dopo le due sconfitte contro Bayer Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato, la squadra rossonera è chiamata a tornare subito alla vittoria, con l’obiettivo di trovare continuità e di recuperare terreno in classifica. Nelle prossime tre gare contro Udinese, Brugge e Bologna, per gli uomini di Paulo Fonseca non esisterà un risultato diverso dalla vittoria. In Europa, infatti, i rossoneri occupano le zone basse della classifica, con due sconfitte nelle prime due giornate e solamente un gol realizzato. In campionato, invece, la vittoria nel derby non sembra aver dato la scossa, e la sconfitta contro la Fiorentina ha fatto tonare i fantasmi delle prime giornate.

Oltre ai punti persi, l’atteggiamento ed i comportamenti di alcuni calciatori hanno fatto molto discutere. Nel match contro l’Udinese che andrà in scena sabato a San Siro, Fonseca potrebbe quindi decidere di cambiare diverse pedine rispetto alla gara contro i Viola. Oltre a Theo Hernandez, espulso al termine del match del Franchi e squalificato per le prossime due giornate, il tecnico portoghese potrebbe rinunciare, almeno dal primo minuto, anche a Tammy Abraham e Fikayo Tomori. Il comportamento dei due calciatori al momento del secondo rigore contro la Fiorentina non sarebbe piaciuto e potrebbero perdere il posto da titolare: chance dal primo minuto per Okafor e Pavlovic.

Chance a Okafor per la sfida contro l’Udinese

Il comportamento tenuto da Tammy Abraham e Fikayo Tomori al momento del secondo calcio di rigore nel match contro la Fiorentina, poi sbagliato dal centravanti inglese, non sarebbe per niente piaciuto a Fonseca. Contro l’Udinese i due calciatori ex Chelsea potrebbero quindi essere puniti dal tecnico portoghese, perdendo il posto da titolare. Al loro posto potrebbero tornare dal primo minuto Strahinja Pavlovic e Noah Okafor: il serbo ha giocato solamente un minuto nelle ultime quattro gare mentre lo svizzero ha messo a referto poco più di sessanta minuti nelle ultime sei uscite del Milan.

La mancata convocazione dell’attaccante per gli ultimi impegni della sua nazionale a causa della diatriba con il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, gli avrebbero permesso di allenarsi duramente per convincere Fonseca, guadagnandosi una chance dal primo minuto al fianco di Morata che manca ormai dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. La partita contro l’Udinese sarà quindi un’occasione importantissima per lo svizzero, intenzionato a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura in rossonero.