Milan, Furlani pensa già al mercato: pronto il doppio colpo dall’Argentina

Giorgio Furlani sarebbe già orientato verso il mercato: il Milan starebbe preparando il doppio colpo dall’Argentina.

Mancano ancora tante partite all’inizio della finestra di calciomercato invernale, ma Giorgio Furlani ed il suo team di mercato starebbero già lavorando in questo senso. La squadra di Paulo Fonseca necessita di rinforzi funzionali e di un certo spessore per affrontare al meglio il proseguo della stagione, la dirigenza ne è consapevole.

Il Milan si starebbe guardando intorno con insistenza, pronto a cogliere l’occasione giusta qualora si presentasse. La società rossonera sta osservando con attenzione molti profili che potrebbero ben presto diventare vere e proprie opportunità di mercato. Gli occhi del Milan sono costantemente puntati sul calcio europeo, ma ultimamente Moncada e Furlani starebbero valutando anche altre piste che portano al Sudamerica.

Il Milan studia il doppio colpo dall’Argentina

Il Milan continua ad essere molto attento sul fronte mercato. La società lombarda, di fatto, starebbe già lavorando per buttare giù delle basi importanti in vista del futuro. Nella squadra che verrà potrebbero rientrare anche due giovani talenti che il club rossonero starebbe tenendo sottocchio da diverso tempo ormai.

Secondo quarto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe guardando con attenzione due potenziali promesse del calcio argentino: Franco Mastantuono del River Plate e Thiago Fernandez del Velez Sarsfield.

Franco Mastantuono, già ben noto agli occhi dei tanti prestigiosi club europei, è un trequartista classe 2007. Sin qui, il giocatore di piede mancino ha collezionato 4 gol e 2 assist in 36 presenze con la maglia del River Plate. La società argentina, conscia del potenziale del calciatore, avrebbe già fissato il prezzo. Il valore di Mastantuono, in scadenza di contratto a dicembre del 2026, si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Thiago Fernandez, invece, è un esterno offensivo classe 2004. Il promettente giocatore, che fa della sua fantasia calcistica la sua arma di maggior importanza, è alla sua prima stagione tra i “grandi” del Velez Sarsfield. Fin qui, il giovane attaccante argentino, in scadenza di contratto a fine dicembre, ha realizzato 6 reti e 9 assist in 35 presenze. Al momento, il club lo valuterebbe appena 5 milioni di euro.

Tra gli obiettivi di mercato del Milan sarebbe finito un altro nome: una vecchia fiamma di Giorgio Furlani. Si tratta di Federico Chiesa, esterno ex Juventus che sta facendo molta fatica a ritagliarsi il giusto spazio al Liverpool.

Per questo, nelle idee future dei Reds e del calciatore starebbe prendendo piede l’ipotesi addio a gennaio. Il Milan è alla porta, pronto a capire se ci sono o meno i presupposti di mettere in piedi una vera e propria trattativa per l’eventuale ritorno di Federico Chiesa nel campionato di Serie A.