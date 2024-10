Milan, Furlani sicuro sul giocatore: tifosi in estasi

L’amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani ha deciso il da farsi sul futuro di un giocatore rossonero.

Nella Milano rossonera le attenzioni sono rivolte al prossimo impegno di campionato. Domenica alle 20:45 i rossoneri affronteranno al “Franchi” la Fiorentina, nel match valevole per la settima giornata di Serie A. Una sfida alquanto complicata per gli uomini di Fonseca, che vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta di martedì in Champions League. A parte il risultato però, contro il Bayer Leverkusen, si è visto un buon Milan e proprio dalla prestazione la squadra deve ripartire. Contro i Viola ci sarà bisogno di determinazione e cattiveria agonistica per portare a casa il risultato sperato.

I rossoneri avranno più giorni a disposizione per preparare la sfida, dato che la squadra di Palladino sarà impegnata questa sera in Conference League. Nonostante ciò i ragazzi di Fonseca dovranno essere bravi ad affrontare la sfida con la giusta mentalità e concentrazione. Il tecnico portoghese al momento sembra propendere verso lo schieramento della stessa formazione vista in Champions, ma i prossimi allenamenti potrebbero portare a delle novità. La certezza sono alcune pedine della rosa, come ad esempio Pulisic, che hanno iniziato alla grande la stagione e che stanno trascinando i rossoneri.

Milan, si va verso il rinnovo di contratto per Pulisic

Continuando a parlare dell’esterno americano, sono arrivate nelle ultime ore notizie positive riguardanti il suo futuro. Come infatti riportato da Tuttosport, pare che l’AD del Milan Giorgio Furlani sia intenzionato a rinnovare il contratto dell’ex Chelsea. Il giocatore in questo avvio di stagione ha dimostrato di essere un elemento fondamentale della rosa, ragione per cui il club di via Aldo Rossi avrebbe deciso di attivare l’opzione unilaterale per prolungare il contratto all’americano. Pulisic rimarrebbe così legato ai rossoneri fino al 2028, un anno in più rispetto al contratto attuale che scade nel 2027.

Visti i termini del contratto, il Milan si assicurerebbe le prestazioni del giocatore per altri quattro anni alle condizioni economiche attuali: 3.8 milioni di euro bonus inclusi. Si parla quindi di un importante mossa per i rossoneri, che blinderebbero il classe 1998. In questo avvio di stagione, tra Champions League a campionato, 5 gol e 2 assist in 8 partite per l’esterno destro.

L’attuale valore di mercato dell’undici milanista si aggira intorno ai 40 milioni di euro, il doppio di quello che i rossoneri hanno sborsato la scorsa estate al Chelsea. A oggi pare che il club di via Aldo Rossi abbia fatto un autentico affare, con la speranza che Capitan America continui a “difendere” al meglio la Milano rossonera.