Milan-Gabbia, decisione presa: il piano del club per il futuro

Il Milan sembra avere le idee chiare riguardo il futuro di Matteo Gabbia. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci importanti novità.

Non sono stati di certo primi mesi facili quelli del nuovo Milan di Paulo Fonseca. I Rossoneri hanno alternato buone prestazioni e ottimi risultati (su tutti quello nel derby contro l’Inter) a veri e propri tracolli. È chiaro che al rientro dalla sosta ci aspetta una maggiore continuità per una squadra che ha dimostrato di avere enormi margini di miglioramento, ma anche troppe “teste calde”.

Sono tanti i rossoneri che nel corso delle settimane sono finiti al centro delle critiche, tra prestazioni non all’altezza ed episodi tutt’altro che professionali. Decisamente poche, invece, le certezze: su tutti, però, il giocatore che ha dimostrato maggiore attaccamento e alla maglia e maggiore maturità è senza dubbio Matteo Gabbia.

Il centrale rossonero sta vivendo il suo miglior momento in carriera con il gol vittoria nel derby che ha rappresentato solo la ciliegina sulla torta. Ora è arrivata anche la prima convocazione in Nazionale per mano di Luciano Spalletti. L’ex Villarreal ha notevolmente alzato l’asticella e il Milan sembra già aver pronto il piano per il futuro.

Milan, nessun dubbio su Gabbia: sempre più vicino il rinnovo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo di Gabbia non è praticamente più in discussione, con l’intesa che verrà trovata senza troppe difficoltà. Al momento il contratto del rossonero scade nel 2026 e l’intenzione del club è quella di prolungarlo per premiare il rendimento avuto negli ultimi mesi, dal suo ritorno in Italia dopo il prestito al Villarreal. Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale resta da capire se il comunicato arriverà già entro fine anno o se si aspetteranno i prossimi mesi.

Un premio più che meritato per quello che è diventato uno degli uomini copertina di questo nuovo Milan. I tifosi, inoltre, lo vedono già come capitano della squadra e non è da escludere che anche il club possa decidere di affidargli la fascia da capitano nelle prossime settimane.

In un Milan pieno di incertezze, Gabbia rappresenta ormai un’ancora di salvezza per il popolo rossonero. Il punto di riferimento su cui far crescere una squadra che deve raggiungere quanto prima la giusta maturità. Per questo motivo sarà importante il ruolo del difensore rossonero, uno che ha il milanismo nel sangue e che ha già dimostrato di dare tutto per questa gloriosa maglia.