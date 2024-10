Milan, Ibrahimovic mette gli occhi su un talento della Liga: può arrivare con l’addio di Bennacer

Con Bennacer non più centrale nel progetto del Milan, Ibrahimovic è al lavoro per sostituirlo: nel mirino il talento cresciuto nel Real Madrid.

Dopo un’estate di investimenti importanti ed un inizio di stagione preoccupante, il Milan sembra avere trovato la quadra. La vittoria nel derby contro l’Inter ha stravolto le carte in tavola, con Paulo Fonseca diventato idolo dei tifosi dopo essere stato ad un passo dall’addio anticipato. Il passaggio ad una sorta di 4-4-2, con Alvaro Morata impiegato al fianco di Tammy Abraham, ha permesso al tecnico portoghese di trovare quell’equilibrio mancato nel corso delle prime gare stagionali, con la continuità che diventa adesso l’obiettivo numero uno.

Nonostante la stagione sia iniziata da poche settimane, le voci di mercato non si fermano. Uno dei calciatori con il futuro tutto da scrivere è sicuramente Ismael Bennacer. L’algerino è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo terrà ai box almeno fino a gennaio e potrebbe salutare Milano già la prossima estate. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, l’ex centrocampista dell’Empoli non sarebbe un punto fermo nello scacchiere di Fonseca, con la dirigenza rossonera che avrebbe messo nel mirino un talento cresciuto nel Real Madrid: Antonio Blanco, centrocampista di proprietà dell’Alaves.

Milan, nel mirino Antonio Blanco dell’Alaves: può essere il sostituto di Bennacer

Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, Ismael Bennacer potrebbe salutare già la prossima estate. L’algerino, alle prese con un infortunio al polpaccio, non rappresenterebbe per Fonseca un elemento centrale del suo progetto, con la società rossonera pronta ad ascoltare le proposte che arriveranno nei prossimi mesi. Già nel corso degli ultimi giorni di mercato c’era stata la possibilità di vederlo in prestito all’Atletico Madrid, ma la trattativa non è andata in porto anche a causa del poco tempo a disposizione. Come riportato da Fichajes.net, in caso di addio del centrocampista ex Empoli, il Milan potrebbe portare in rossonero Antonio Blanco, giovane centrocampista di proprietà dell’Alaves.

Cresciuto nel Real Madrid dove ha anche esordito, il centrocampista classe 2000 si è messo in mostra con la maglia dei babazorros, affermandosi come uno dei migliori prospetti della Liga. Lo spagnolo potrebbe diventare un obiettivo importante in vista dell’estate 2025, con la dirigenza del club che potrebbe ritenerlo l’investimento ideale per il futuro. La valutazione di Blanco dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro, con l’Alaves che potrebbe sparare alto vista la centralità dello spagnolo nello scacchiere di Luis Plaza.