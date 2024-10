Milan, il futuro di Abraham in bilico: già pronto un altro bomber

Tammy Abraham è arrivato al Milan in prestito secco, in uno scambio con Saelemaekers. Il suo futuro al Milan è ancora tutto da scrivere.

La permanenza di Tammy Abraham al Milan non è di certo ovvia. A fine stagione il club rossonero farà le proprie valutazioni sul futuro del centravanti inglese.

L’edizione in edicola questa mattina di Tuttosport riferisce e riporta di come Abraham abbia già fatto tanti passi in avanti per conquistarsi la maglia del Milan anche oltre questa stagione. L’atteggiamento e il desiderio di correre dietro ogni pallone ha colpito tutti: tutte le volte che è entrato in campo si è contraddistinto per voglia e convinzione.

Un altro punto che sicuramente va in suo favore è la sua utilità tattica, intuita immediatamente anche dal tecnico Fonseca. L’allenatore nerazzurro lo ha voluto a Milano a tutti i costi.

Il centravanti inglese è stato schierato prima punta con Alvaro Morata alle spalle. La coppia d’attacca anglo-spagnola è diventata titolare e ha risolto alcune problematiche che i rossoneri si portavano dietro da tempo.

Per meritarsi altre stagioni al Milan Abraham dovrà sempre fare meglio. L’inglese è arrivato a Milanello in uno scambio di prestiti secchi tra rossoneri e Roma che ha coinvolto anche Saelemaekers. In ogni caso sarà necessario trattare tra Milan e Roma.

Futuro Abraham, tutto in bilico: c’è il nome del prossimo bomber rossonero

Nella sua corsa a una conferma nel Milan, ancora all’inzio, il centravanti inglese dovrà anche guardarsi da possibili pretendenti su cui la dirigenza rossonera potrebbe voler mettere le mani.

Nella giornata di ieri ha fatto rumore la dichiarazione di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord che da tempo sembra interessare al Milan: “Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta”.

Parole importanti e che aprono al Milan. Nel corso della stagione se ne saprà sicuramente di più, con un futuro tutto da scrivere per tutti, a partire da Tammy Abraham, voglioso di rimanere in rossonero ancora per molto tempo.