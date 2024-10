Milan, la trattativa sfuma: che beffa per Furlani

L’operazione salta: le ultime notizie sull’obiettivo di mercato del Milan hanno messo un freno alle intenzioni di Giorgio Furlani.

La mente della dirigenza del Milan sarebbe già orientata al mercato di gennaio. La società rossonera, di fatto, starebbe pensando ai possibili movimenti da attuare in vista della campagna di riparazione per cercare di aumentare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Negli ultimi giorni, al club lombardo sono stati accostati diversi nomi, specialmente per quanto riguarda il reparto arretrato. Tra questi c’è anche il nome di Tiago Santos. Il Milan avrebbe inizialmente pensato a lui per la poesia destra dopo le poche rassicurazioni avute dal neo acquisto Emerson Royal, ma l’operazione può considerarsi arenata dopo le recenti notizie.

Salta l’operazione Tiago Santos: che beffa per il Milan

La corsa del Milan per Tiago Santos dovrebbe interrompersi qui. La notizia sul calciatore ha frenato le ambizioni del club rossonero, spingendolo a virare su altri lidi.

Infatti, secondo quanto raccolto dal portale ‘Le Petit Lillois’, il terzino portoghese si sarebbe fermato nel corso del suo ultimo allenamento per un brutto infortunio al ginocchio. Stando ai colleghi francesi, per il calciatore del Lille si teme la rottura del legamento crociato. Infortunio che terrà il calciatore 2002 lontano dal campo per diversi mesi.

Le ultime notizie su Tiago Santos, di fatto, starebbero portando il Milan a scartare l’opzione legata al calciatore portoghese, indirizzando il proprio raggio d’azione su altre opportunità di mercato.