Milan-Leao, Capello non ha dubbi: da che parte sta l’ex rossonero

L’ex Milan Fabio Capello parla dei Rossoneri e della situazione che vede protagonista Rafael Leao prendendo una posizione netta.

Nella Milano rossonera cresce l’attesa per il match contro l’Udinese. Tra qualche ora, alle 18:00, il Milan ospiterà i friulani a San Siro nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. I ragazzi di Fonseca sono chiamati a rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive subite prima della sosta. Infatti l’1-0 di Leverkusen e il 2-1 di Firenze hanno fatto tornare diversi spettri in casa Milan. Contro la squadra di Runjaic sarà dunque fondamentale ritrovare i tre punti, sia per rilanciarsi in campionato, ma anche per affrontare al meglio le sfide successive.

Mister Fonseca intanto sembra aver cambiato atteggiamento, come dimostrato anche nella conferenza stampa di ieri. Il tecnico portoghese ha infatti lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori, dicendo loro di prendersi le responsabilità che una maglia come quella del Milan comporta. Una condotta severa per l’allenatore rossonero, che chiede un comportamento diverso ai suoi giocatori. Un cambio di registro che si noterà anche con i fatti, tant’è che Fonseca sembra indirizzato a lasciare in panchina Rafel Leao. Sulla decisione si è espresso l’ex rossonero Fabio Capello.

Capello si schiera con Fonseca: “Il bene del Milan viene prima”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è presente un’intervista all’ex tecnico del Milan Fabio Capello. L’ormai opinionista televisivo ha commentato così la probabile scelta di escludere Leao dall’undici iniziale di questa sera: “Se Fonseca ritiene sia un bene per il Milan, è giusto che prenda decisioni forti come tenere fuori uno dei giocatori più importanti della squadra”. Capello ha poi affermato che in caso di risultati negativi è l’allenatore il primo a essere criticato e dunque è giusto che il portoghese segua il suo pensiero infischiandosene delle polemiche.

L’ex allenatore italiano ha continuato dicendo che a questi livelli i giocatori devono essere bravi a recepire il messaggio dell’allenatore in modo corretto. Capello si aspetta dunque da Leao una reazione positiva in caso di esclusione contro l’Udinese e un aiuto al numero 10 rossonero da parte dei compagni di squadra: “Mi aspetto che siano anche i compagni a spiegare a Leao cosa va e cosa non va“.

Capello sembra dunque appoggiare le scelte di Fonseca, ribadendo più volte durante l’intervista che un allenatore deve seguire le proprie idee. All’interno dell’ambiente si spera che queste decisioni possano portare a risultati positivi e chissà, far tornare Leao a essere incisivo come un tempo.