Milan, Leao in campo contro il Napoli? Spunta un retroscena sul portoghese

Il dieci rossonero non è mai stato così in dubbio nei suoi ultimi anni in rossonero. Adesso il club usa il pugno di ferro nei suoi confronti.

Il Milan martedì affronta il Napoli. Sarà una partita difficile per i ragazzi di Fonseca che dovranno farsi valere contro i primi in classifica. Non saranno presenti tre pedine che hanno portato avanti il Milan fino ad ora: Theo, Reijnders e Gabbia. Dunque scelte quasi obbligate per il tecnico rossonero. Un ulteriore dubbio lo si trova attorno alla figura di Rafa Leao. Sarà titolare martedì sera? Il club ha deciso come agire; la notizia.

Leao in campo ad una condizione: Fonseca vuole sicurezza

Milan Napoli si avvicina e il Diavolo non potrà sbagliare. I tre punti sono prioritari e Fonseca vuole schierare la miglior formazione possibile.

Uno dei dubbi riguarda però Leao. Il portoghese non sta mostrando l’atteggiamento giusto a Milanello e come riporta La Gazzetta dello Sport Fonseca ha deciso come agire.

Il portoghese nella giornata di lunedì dovrà dare i segnali giusti al mister. Deve dimostrare di voler conquistare il posto da titolare e di avere fame senza distrazioni esterne e solo così Fonseca sarà sicuro di affidarsi al dieci rossonero. Dunque martedì sapremo meglio cosa deciderà il tecnico.