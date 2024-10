Milan, Moncada incantato dal talento brasiliano: i rossoneri studiano il colpo in attacco

Il giovane talento brasiliano avrebbe stregato Geoffrey Moncada: il Milan starebbe studiando l’affare con particolare cura.

Il Milan sta iniziando a muovere i primi passi in vista della prossima finestra di calciomercato. La società rossonera è consapevole che mister Paulo Fonseca necessita di ulteriori innesti per far fronte alla lunga e intensa stagione. L’idea del club lombardo sarebbe quello di riversarsi con decisione sulla campagna di riparazione che andrà in scena a gennaio, andando a rinforzare dei reparti specifici.

Una delle priorità del club lombardo sarebbe quella di andare a migliorare il centrocampo. Considerato l’infortunio di Benncer, lo scarso rendimento di Loftus-Cheek e le zero garanzie da parte di Musah, il Milan si vede costretto ad intervenire con determinazione e accuratezza sul mercato di gennaio. Mette fine ai punti interrogativi di Fonseca in mediana sarebbe uno dei principali obiettivi. Tuttavia, il club non si preclude altre piste, che portano anche su altri reparti, come l’attacco. In questo senso, ultimamente la società starebbe seguendo con attenzione un giovane talento del Brasile.

Occhi in Brasile: Milan stregato dal giovane talento

Geoffrey Moncada avrebbe individuato un profilo emergente che potrebbe fare al caso delle ambizioni del Milan. Secondo quanto riportato da ‘Atenção, Vascaínos’, il dirigente rossonero starebbe raccogliendo informazioni su una giovane promessa del calcio brasiliano, ossia, Rayan. Si tratta di un attaccante classe 2006 del Vasco da Gama.

Geoffrey Moncada starebbe seguendo il calciatore di Rio de Janeiro da diverso tempo. In Brasile si parla un gran bene di Rayan, non a caso sulle sue tracce si sarebbero fiondati molteplici club. Il Milan starebbe concretamente pensando all’idea di investire sul calciatore, spinto dal fatto che sarà possibile acquistarlo a parametro zero al termine di questa stagione.

Rayan, infatti, ha un contratto con il Vasco da Gama in scadenza nel 2025. Legame che l’attaccante brasiliano sembra essere convinto di non prolungare, andando alla ricerca di nuovi riflettori, magari europei. Il promettente calciatore starebbe facendo braccia nella testa di molti club grazie alla sua versatilità offensiva. Rayan è un esterno destro, ma può anche giocare sul versante sinistro e nel ruolo di centravanti.

Il Milan è solo uno dei tanti club finiti sul giocatore brasiliano. Rayan avrebbe suscitato l’interesse anche di altri club prestigiosi, come Porto, Fiorentina, Betis, Aston Villa e Lione. Alla lista si sono accodati anche alcune compagini dell’Arabia Saudita. Il Vasco da Gama, di fatto, avrebbe già ricevuto diversi sondaggi. Uno scout di uno dei club interessati era al Maracanã per osservare da vicino il giovane attaccante, in occasione del classico con il Flamengo.

Il nome di Rayan si sta facendo strada in Sudamerica, ma sopratutto Europa. Il calciatore ha già avuto modo di farsi le ossa con la maglia verdeoro, militando in tutte le giovanili della nazionale brasiliana. Di recente, il classe 2006 è stato convocato per le ultime amichevoli Under 20. In entrambe le gara disputate, il promettente attaccante ha trovato la via del gol.

Quindi, Rayan sembra essere destinato a lasciare il Vasco da Gama, squadra in cui è cresciuto. D’altronde, lo stesso presidente Pedrinho ha già comunicato in una recente intervista che il club si vede quasi obbligato a vendere qualche pezzo pregiato per risanare il proprio indice finanziario.