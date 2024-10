Milan-Napoli, Fonseca cambia tutto: squadra stravolta

In vista di Milan-Napoli, si preparano scelte importanti per Paulo Fonseca: il tecnico potrebbe stravolgere la squadra

Grande attesa per Milan-Napoli, martedì sera. Sarà senza dubbio uno dei match più interessanti del turno infrasettimanale di campionato. Nonché, una partita che potrebbe avere una notevole valenza per tutto il campionato, non solamente nell’ottica di rossoneri e azzurri. A San Siro, andrà in scena una grande classica del calcio italiano, da cui ci si attendono risposte a 360 gradi.

Per il Milan, un grande scontro per provare a rilanciarsi, cercando conferme dopo le ultime due vittorie che hanno ridato un minimo di entusiasmo a squadra e ambiente. Un appuntamento da non fallire, anche alla luce del fatto che in questo momento i punti di distacco tra le due squadre sono già otto. E’ vero che il Milan dovrà recuperare la gara con il Bologna, ma allargare la forbice sarebbe un duro colpo per i rossoneri di Fonseca. Viceversa, il Napoli inaugura una serie di scontri diretti da cui spera di uscire con le credenziali scudetto, provando a confermarsi in vetta alla classifica.

Partita che non sarà facile, per il Diavolo, vista la caratura dell’avversario e anche le diverse assenze. Fonseca non avrà a disposizione gli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, ma non solo. Brutte notizie dall’allenamento di oggi per Gabbia, Abraham e Jovic. Insomma, un Milan in sostanziale emergenza.

Milan-Napoli, Camarda e non solo: innesti a sorpresa per Fonseca

La risposta del tecnico portoghese potrebbe essere sorprendente in questo senso, con una rosa stravolta per l’occasione. Ci sarà sicuramente spazio per Camarda tra i convocati, ma non finisce qui.

Per dare un minimo di respiro a Morata a gara in corso, potrebbe anche esserci il suo ingresso in campo nella ripresa. E al gruppo, Fonseca potrebbe anche decidere di aggregare Zeroli e Liberali, che stanno facendo bene con il Milan Futuro, ma bisognerà decidere con Bonera se la formazione giovanile rossonera potrà fare a meno di loro nel prossimo match di campionato, in Serie C, contro il Pineto, prevista per mercoledì.

Milan, ora si fa sul serio: le prossime partite da non sbagliare

Quello che è certo, è che il Milan, dal Napoli in avanti, avrà partite importanti che potranno definire l’andamento di questa stagione. Non solo il duello con la capolista, ma anche altre sfide cruciali.

Monza, Real Madrid e Cagliari, prima della pausa. In campionato con brianzoli e sardi occorrerà far bottino pieno per tenersi a galla in classifica e in Europa, al Bernabeu, bisognerà cercare l’impresa per tenere alte le possibilità di qualificarsi al prossimo turno della Champions. Fonseca si gioca davvero molto e forse anche la stabilità della sua panchina.