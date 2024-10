Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta definitiva su Leao

Paulo Fonseca e Antonio Conte hanno sciolto le riserve. Milan e Napoli sono pronte a battagliare nell’arena di San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali.

Tutto pronto alla “Scala del calcio” per Milan-Napoli. L’anticipo della decima giornata coincide con una grande sfida tra due squadre in salute, sebbene gli ospiti stiano vivendo un momento ancor più esaltante rispetto ai rossoneri. Fonseca contro Conte, proposta di gioco contro solidità. La partita di stasera ci dirà se il Diavolo può essere una serie pretendente per lo scudetto o, in alternativa, se il gap tra le due formazioni è ancora ampio.

Qualora il Napoli espugnasse il “Meazza”, la distanza dalla vetta diventerebbe già difficile da colmare per il Milan, nonostante la gara da recuperare. Ecco perchè per Pulisic potrebbe essere già un dentro o fuori.Se, da una parte, i rossoneri sono avvantaggiati dall’aver riposato qualche giorno in più a causa del rinvio dell’incontro con il Bologna, dall’altro pesa la doppia squalifica di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Tutto l’organico a disposizione per Antonio Conte, fatta eccezione per Stanislav Lobotka, calciatore fondamentale per gli azzurri. Assenze che pesano, cui Milan e Napoli dovranno sopperire. I due allenatori hanno annunciato le formazioni ufficiali.

Milan-Napoli, ci siamo: i 22 che scenderanno in campo

Confermate le voci della vigilia sul conto di Rafael Leao. Il portoghese siederà in panchina come avvenuto nel match contro l’Udinese. Le scelte di Paulo Fonseca ricadono sulla coppia difensiva composta da Thiaw e Pavlovic, preferiti a Tomori per presidiare la porta difesa da Maignan. Sulle fasce spazio a Emerson Royal e a Terracciano, che sostituisce lo squalificato Theo.Fofana e Musah compongono la linea mediana. La trequarti sarà composta dal terzetto Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor alle spalle di Alvaro Morata.

4-3-3 classico, invece, per Antonio Conte, che sceglie Meret in porta. Sull’out di destra agirà Di Lorenzo, mentre sul fronte opposto ci sarà Olivera. La coppia difensiva sarà composta da Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Senza l’infortunato Lobotka, il tecnico ex Inter e Juventus si affida a Billy Gilmour, affiancato da Anguissa a destra e McTominay a sinistra. Dopo le rotazioni attuate contro il Lecce, torna infine il trio d’attacco formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Di seguito le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte