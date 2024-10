Milan-Napoli, Morata non ha dubbi: l’ha detto sulla classifica

Il Napoli espugna San Siro, il Milan incassa una dura sconfitta: Morata lancia un messaggio alla squadra nel post gara.

Il Milan di Paulo Fonseca crolla sotto i colpi di Lukaku e Kvaratskhelia. Dopo i due successi di fila contro Udinese e Club Bruges, la squadra rossonera torna a fare i conti con l’amaro della sconfitta, cadendo al cospetto di quella che è l’attuale capolista indiscussa della Serie A.

Nonostante una buona prova, il Diavolo è andato incontro ad una tremenda batosta nel match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte, uscito vittorioso da San Siro con il punteggio di 0-2. Una sconfitta condizionata indubbiamente dalle diverse defezioni, ma anche dalla forza e dall’organizzazione tattica dell’avversario. Del ko ne ha parlato Alvaro Morata in occasione della conferenza stampa, mostrandosi amareggiato per la batosta ma tutt’altro che demotivato in vista della prossime gare.

Morata non demorde: messaggio alla squadra

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Alvaro Morata ha analizzato la prestazione della sua squadra a margine della consueta conferenza stampa post match. L’esperto centravanti spagnolo, nonostante il ko, vede il bicchiere mezzo pieno: “Il calcio è così, dobbiamo essere positivi. Abbiamo avuto buoni momenti contro la prima della classifica. Dobbiamo prendere le cose positive, abbiamo fatto una grande prestazione in termini di intensità e di forza. Loro sono abituati ad avere più occasioni, hanno fatto due tiri e due gol. Dobbiamo ritrovarci e lavorare per vincere”.

Sulla classifica: “Mi preoccuperebbe se mancassero tre giornate. Ci sono cose che non girano, non è solo sfortuna. Bisogna che ci rimettiamo a lavorare, guardando ciò che abbiamo fatto bene e cosa no”.

Sulle assenze: “Sono molto orgoglioso della prestazione di tutti. Abbiamo messo intensità e voglia di vincere. Abbiamo preso due gol su due errori. Sono molto orgoglioso, non felice. Ma abbiamo dato tutto. Bisogna guardare le cose positive, dobbiamo capire meglio le partite e le noste possibilità”.