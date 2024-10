Milan-Napoli, svolta storica in arrivo: c’è l’annuncio ufficiale

Svolta storica in arrivo per quanto concerne il big match Milan-Napoli. La super sfida di martedì 29 sarà al centro di una novità clamorosa per gli appassionati.

In attesa di capire se Bologna–Milan si svolgerà, i rossoneri proseguono regolarmente la preparazione in vista della gara contro i felsinei che, a quanto sembra, dovrebbe giocarsi, a meno di clamorose sorprese. Non c’è un attimo di sosta per la squadra di Fonseca, che dopo aver vinto di misura contro l’Udinese e dopo aver conquistato i primi tre punti in Champions League contro il Bruges, è attesa da un calendario di fuoco.

Tre giorni dopo il match contro i rossoblù, andrà in scena il big match contro l’attuale capolista, il Napoli, in quel di “San Siro”. Un incrocio che verificherà il reale livello assunto dalla formazione di Fonseca, che dovrà vedersela con una delle favoritissime per la conquista dello scudetto. Milan-Napoli non sarà solo un testa a testa che può già dare alcune indicazioni sul prosieguo del campionato.

La super sfida tra l’allenatore portoghese e Antonio Conte segnerà una svolta storica nel calcio italiano, in quanto sarà trasmessa in chiaro da DAZN. Anche i non abbonati, quindi, potranno godersi il big match gratuitamente, come riportato dal sito ufficiale dell’emittente.

Milan Napoli sarà visibile in chiaro: annuncio storico di DAZN

Per la prima volta dal 1996, quando il 13 aprile fu visibile in chiaro Juventus-Sampdoria, una partita di Serie A sarà visibile senza un abbonamento. I primi due milioni di utenti che si registreranno all’app di DAZN, avranno quindi possibile sfruttare un’opportunità facente parte del pacchetto “Try and Buy”, incluso nei diritti tv acquisiti per la trasmissione del campionato italiano fino al 2029 di cinque gare su 380 per ogni stagione.

Una svolta finalizzata ad alimentare la voglia di calcio e la passione, come testimoniato anche dal CEO di DAZN Italia Stefano Azzi con le seguenti parole:

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande.”

Appuntamento fissato per martedì 29 ottobre, data storica in cui due milioni di appassionati potranno godersi lo spettacolo di Milan-Napoli in chiaro.