Milan News, Fonseca può sorridere: il big rossonero è pronto a rientrare

Buone notizie per Paulo Fonseca: il Milan presto può tornare a fare affidamento sul suo big rossonero.

Questa prima parte di stagione è stata sin qui decisamente altalenante per il Milan di Paulo Fonseca. In molti, non stanno lasciando il segno, facendo fatica ad incidere sul match e a trovare la collocazione ideale nei meccanismi tecnico e tattici dell’allenatore portoghese. Tra i giocatori che stanno lasciando l’amaro in bocca a tutto l’ambiente Milan c’è anche Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese sta palesando delle difficoltà, sia dal punto di vista tattico che sul piano fisico. L’ex Chelsea non ha ancora trovato la sua forma ottimale, vedendosi costretto ad accomodarsi in panchina. Proprio a causa del suo stato fisico, Ruben Loftus-Cheek è stato obbligato a saltare l’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina. Adesso, però, il centrocampista sembra stare meglio, dicendosi pronto a tornare a disposizione.

Loftus-Cheek pronto al rientro: buone notizie per Fonseca

Buone notizie per i rossoneri. Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina per un risentimento muscolare al flessore destro, Ruben Loftus-Cheek dovrebbe tornare a disposizione del Milan di Paulo Fonseca per la prossima gara di campionato. Questo è quanto affermato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Il centrocampista inglese sta lavorando intensamente e con grande tenacia sui campi di allenamento, dando dei segnali incoraggianti in merito al suo stato fisico. Il rientro in campo, di fatto, sarebbe già stato fissato. Quindi, Loftus-Cheek dovrebbe tornare nuovamente a disposizione a partire dal match casalingo con l’Udinese, in programma dopo la sosta nazionali, ovvero, sabato 19 ottobre. Salvo colpi di scena, il calciatore risponderà presente parturendo dalla panchina.