Milan, pazza idea di Fonseca su Abraham: l’inglese cambia ruolo

In vista del prossimo match del Milan il tecnico Fonseca valuta una nuova posizione in campo per Tammy Abraham.

In casa Milan la squadra è tornata al lavoro in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese. Gli uomini di Fonseca affronteranno i friulani sabato 19 ottobre alle ore 18:00 a San Siro nell’ottava giornata di Serie A. Per il Diavolo sarà una sfida delicata, contro la squadra che precede i rossoneri in classifica. I ragazzi di Runjaic hanno al momento 13 punti mentre il Milan sta dietro a quota 11. La volontà è quella di trovare una vittoria, anche per mettere a tacere le critiche insorte dalla sconfitta con la Fiorentina di domenica scorsa.

Fonseca potrà contare sulla spinta dei tifosi e sul fattore campo, che al momento sorride al Milan. In campionato infatti, tra le mura amiche, i rossoneri hanno raccolto due vittorie e un pareggio. Contro l’Udinese il Diavolo dovrà quindi cercare i tre punti, non solo per il morale ma anche per restare vicini alla vetta della classifica. In campionato i precedenti tra le due squadre a San Siro sono 98, con 43 vittorie per la squadra di casa, 36 pareggi e 19 successi in favore dei bianconeri. Proprio in merito a questa partita, mister Fonseca sta pensando a un nuovo ruolo per Tammy Abraham.

Milan-Udinese, Fonseca sorprende: Abraham schierato trequartista

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sta pensando ad una soluzione a sorpresa per la sfida contro l’Udinese. Il tecnico portoghese infatti sta valutando lo schieramento di Tammy Abraham in una posizione più arretrata, come trequartista. L’inglese agirebbe dunque alle spalle di Morata, al contrario di quanto visto contro la Fiorentina dove lo spagnolo ha giocato dietro all’ex Roma. Per il classe 1997 sarebbe la prima volta in una posizione così arretrata, che richiede uno sforzo in più anche in fase difensiva.

Abraham al momento resta in ballottaggio con Noah Okafor, che insidia l’inglese per un posto da titolare. Fin qui il ragazzo scuola Chelsea ha totalizzato 8 presenze in stagione tra campionato e Champions, con un gol e due assist. Al momento le rivoluzioni di Fonseca hanno avuto risvolti positivi (vedi il cambio modulo contro l’Inter) e i tifosi sperano che questo nuovo ruolo possa esaltare le qualità di Abraham.

Il chiodo fisso in Via Aldo Rossi resta comunque quello di ritornare a vincere in modo tale da rilanciarsi. La stagione è ancora lunga, ma i prossimi impegni per i rossoneri, a partire dal match con l’Udinese, possono diventare cruciali per il futuro.