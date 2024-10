Milan, scatta il confronto tra Leao e Fonseca: il tecnico è stato chiaro

Ci sarebbe stato un proficuo confronto tra Rafael Leao e Paulo Fonseca dopo il ko contro il Napoli: il tecnico ha preso la sua decisione.

Il Milan ieri sera è tornato a fare i conti con la sconfitta, rimediando una dura lezione per mano dell’attuale capolista indiscussa della Serie A, il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri hanno espugnato San Siro con il punteggio di 2-0, rifilando ai rossoneri una brutta tegola con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia.

Al termine della sfida, negli spogliatoi sarebbe avvenuto un attento e proficuo confronto in modo particolare tra Paulo Fonseca e Rafael Leao. Il mister avrebbe fatto sapere al numero 10 rossonero la sua decisione per la prossima sfida.

Confronto Leao-Fonseca: arriva la decisione del tecnico

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, in casa Milan sarebbe andato in scena un approfondito confronto tra Paulo Fonseca e Rafael Leao dopo la sconfitta casalinga con il Napoli. Il tecnico rossonero ha parlato al numero 10 portoghese senza veli e in modo molto diretto, proiettando il discorso alla gara di sabato.

Rafael Leao, entrato a mezz’ora dalla fine contro il Napoli, non è riuscito a lasciare la sua impronta, risultando poco efficace nell’ultimo terzo di campo. Tuttavia, a margine del faccia a faccia, Paulo Fonseca avrebbe fatto comunque intendere al numero 10 del Milan di reinserirlo nella formazione titolare per la prossima gara di campionato, concedergli una grossa opportunità di riscatto.

Paulo Fonseca, che si aspetta decisamente di più dall’ex Lille, si affiderà sopratutto a Rafael Leao per mettersi alle spalle la sconfitta patita in casa con il Napoli. L’attaccante portoghese avrà l’occasione di rilanciare le proprie ambizioni e quelle del Milan contro il Monza di Alessandro Nesta, match che i rossoneri giocheranno in trasferta sabato alle ore 20:45 per l’11esima giornata di Serie A.