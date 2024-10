Milan, scelto il capitano per la sfida contro il Bayer: la decisione di Fonseca

Mister Paulo Fonseca ha fatto la sua scelta per il ruolo di capitano in vista del Bayer Leverkusen: il tecnico portoghese cambia ancora.

Dopo la terza vittoria consecutiva, ottenuta in casa contro il Lecce, il Milan di mister Paulo Fonseca si prepara a fare ritorno sotto i riflettori della UEFA Champions League. La formazione rossonera vuole ribadire il buon momento sia di forma che in termini di risultati anche in ambito europeo, voltando pagina dopo il ko subito al debutto contro il Liverpool.

La squadra di Fonseca sarà di scena questa sera alle ore 21:00. Il Diavolo metterà piede sul rettangolo verde del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In vista dell’imminente gara, Fonseca ha preso una decisone ben definita che riguarda il ruolo del capitano. Ancora una volta, sarà un altro dei leader rossoneri a guidare la squadra con la fascia al braccio.

Scelto il capitano: Fonseca ha deciso

Fonseca avrebbe preso la sua decisione su chi sarà il prossimo giocatore del Milan ad avere l’onore di vestire la fascia da capitano al braccio. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico portoghese avrebbe scelto Mike Maignan per il suddetto ruolo.

Dunque, dopo aver affidato la fascia a Leao per la gara con il Lecce, Paulo Fonseca avrebbe deciso di concedere a Mike Maignan la possibilità di rappresentare il Milan nel ruolo di capitano. Una scelta ponderata e giusta, dato che l’estremo difensore è considerato dall’ambiente uno dei principali leader del gruppo. Lo stesso allenatore rossonero aveva già preannunciato il possibile cambio per quanto riguarda il ruolo del capitano.

Nel corso della conferenza stampa pre-gara in vista del Bayer, Fonseca ha nuovamente ribadito il suo concetto principale sul tema: “Quando sono arrivato qui ho visto che i capitani sono i giocatori con più partite. Voglio rispettare questa cosa, ma voglio anche una leadrship condivisa, più allargata. Abbiamo la possibilità di avere più giocatori da capitani. Vogliamo condividere questa responsabilità, probabilmente domani sarà un altro giocatore a indossare la fascia. Ne abbiamo cinque”.