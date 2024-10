Milan, sirene arabe per l’attaccante: Furlani lavora alla cessione

Arrivato la scorsa stagione in rossonero, l’attaccante potrebbe già salutare Milano: c’è l’interesse di un club del campionato arabo.

Il cammino del Milan in questa stagione continua ad essere tortuoso. Dopo un avvio disastroso, che ha messo anche in discussione dopo pochi mesi la posizione di Paulo Fonseca, la squadra rossonera sembrerebbe aver trovato la quadra. Nonostante questo, continuano le difficoltà sul palcoscenico europeo, con un ottimo secondo tempo alla BayArena contro il Bayer Leverkusen che non è bastato per evitare la seconda sconfitta in Champions League dopo quella contro il Liverpool a San Siro. Il tecnico portoghese rimane comunque molto fiducioso, felice di come la squadra lavori ogni giorno e di come stia crescendo ogni giocatore.

Uno dei giocatori che non sta riuscendo ad imporsi è Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, arrivato la scorsa stagione per una cifra con i bonus superiore ai 20 milioni di euro, era considerato uno dei migliori colpi dell’estate e su di lui veniva riposta la massima fiducia. Fiducia che per il momento non sarebbe stata ripagata. Fonseca negli scorsi aveva parlato così dell’ex Villareal: “Non c’è un problema di qualità, ma di fiducia. Ha bisogno di prendere fiducia e giocare in questo contesto della Serie A, che non ha spazio e richiede decisioni veloci e movimenti nei tempi giusti. Deve crescere nelle partite in cui c’è meno spazio“. Il nigeriano fatica a trovare spazio ed un club arabo lo avrebbe messo nel mirino, con la società rossonera che avrebbe quindi aperto alla cessione

Milan, Chukwueze nel mirino di un club arabo: il club rossonero non chiude la porta

Samuel Chukwueze potrebbe salutare il Milan dopo solo due stagioni. Il nigeriano continua a non trovare spazio nello scacchiere di Fonseca, con la dirigenza del club rossonero che avrebbe aperto le porte ad una sua cessione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, un club arabo starebbe monitorando la situazione e avrebbe messo nel mirino l’ex attaccante del Villareal. Per lasciarlo partire, però, il Milan non fa sconti e chiederebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Difficile il club rossonero lasci partire l’attaccante nel corso della finestra di mercato invernale, con l’alto numero di partite che richiede la presenza in rosa di alternative di grande livello. In questi mesi Chukwueze continuerà a lavorare sodo e proverà a convincere Fonseca a ritagliargli un ruolo più centrale.

Milan, non solo Chukwueze: possibile cessione anche per Jovic

Non solo Chukwueze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Luka Jovic potrebbe salutare il Milan. Su di lui ci sarebbe infatti l’interesse della Juventus, che con il nuovo stop di Arkadiusz Milik potrebbe essere costretta a tornare sul mercato. Il serbo attualmente è chiuso in rossonero da Morata e Abraham e va in scadenza a giugno.