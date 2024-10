Milan-Theo Hernandez, futuro insieme? C’è l’annuncio dell’agente

Da tempo si vocifera circa la permanenza o meno di Theo Hernandez al Milan, terzino sinistro che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Acquistato nell’estate del 2019 per 20 milioni di euro dal Real Madrid, Theo Hernandez negli anni si è confermato essere una pedina importante per la formazione rossonera, nonché un leader sia in campo che nello spogliatoio, e un idolo per i tifosi rossoneri. Nonostante il suo ruolo sia il terzino sinistro, Theo si è reso determinante più volte nella costruzione del gioco e davanti alla porta, grazie anche alle sue cavalcate sulla fascia.

Negli anni Theo ha avuto l’onore di indossare la fascia da capitano e di rinnovare il proprio contratto, prolungandolo dal 2024 al 2026. Ora però, è arrivato il momento di decidere il suo futuro: il contratto con il Milan è in scadenza nel giugno del 2026 e Theo ha richiesto un aumento dell’ingaggio, toccando anche la cifra dei 7/8 milioni. Richiesta che attualmente il club rossonero non sembra aver tenuto in considerazione.

Milan, Theo rinnova? Le parole dell’agente

Nelle ultime settimane si fanno sempre più intense le voci circa la posizione di Theo Hernandez al Milan: il francese è felice a Milano, tuttavia non è ancora arrivata una proposta di rinnovo del contratto da parte del club.

Negli ultimi giorni è emerso anche che alcuni dei maggior club europei si sia fatto avanti per sottrarre Theo al Milan, ma nella serata odierna l’agente ha smentito tutto. Intervenuto a QSVS, Manuel Garcia Quilon ha affermato quanto segue:

Theo è felice al Milan. Non c’è nessuna trattativa in corso per il rinnovo e non abbiamo fatto nessuna richiesta. L’ultima volta che ho sentito il Milan è stato a maggio quando mi hanno chiesto se Theo era contento al Milan. Abbiamo risposto di sì e poi non si è più fatto vivo nessuno…

Il futuro di Theo è vicino o lontano da Milano? Forse è troppo presto per dirlo, ma in questa situazione il Milan rischia di perderlo ad una cifra bassa o anche a zero, qualora il contratto non venga rinnovato e Theo se ne vada nel 2026.

L’inizio di stagione del francese al Milan non è stato dei migliori, e forse il club rossonero sta attendendo anche uno scatto nelle prestazioni prima di offrirgli l’aumento dell’ingaggio. Theo si deve guadagnare la fiducia del club affinché possa arrivare ad essere il top della rosa, anche a livello economico.