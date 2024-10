Milan-Udinese, ancora arbitro sotto accusa: Marelli è netto, la sentenza non lascia dubbi

Ancora polemiche durante la sfida di campionato tra Milan e Udinese. L’arbitraggio continua ad essere nella bufera, Chiffi sotto accusa.

Il match di campionato tra Milan e Udinese sta scatenando numerose polemiche in queste ore e sta vedendo l’arbitraggio di Daniele Chiffi nettamente sotto accusa. I tifosi rossoneri sono letteralmente scatenati e alcune scelte della direzione del match non stanno affatto piacendo.

Nel primo tempo abbiamo visto l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Reijnders con l’arbitro Chiffi che ha forse esagerato sul contatto tra il centrocampista olandese e Lovric. Manca inoltre un giallo per quest’ultimo e per il difensore Bijol, poi ammonito solo qualche minuto dopo. Scelte giudicate folli e sui social stiamo vedendo vari tweet contro la direzione di gara e l’arbitro Chiffi.

Il Milan ha cominciato il secondo tempo in dieci uomini e stiamo vedendo numerose polemiche in questi primi minuti di gara. Il club rossonero ha protestato molto e lo stesso Fonseca si è lamentato; intervenuto ai microfoni di DAZN Luca Marelli è stato netto riguardo l’errore arbitrale e le sue parole stanno facendo il giro del web.

Milan-Udinese, l’arbitro non va al VAR: scatta la polemica

Nei primi minuti del secondo tempo c’è un duro contatto tra Tourè e Chukwueze con il giocatore nigeriano che resta a terra e un intervento apparso abbastanza duro. Marelli è stato chiaro ed ha commentato duramente. l’intervento era pericoloso e da rosso e invece l’arbitro non ha neanche ammonito il calciatore bianconero.

Caos totale a San Siro e tante polemiche attorno a Chiffi. Tre minuti dopo questo intervento un altro contatto tra Toure e Chukwueze ma neanche stavolta l’arbitro ha estratto il cartellino giallo; comunque andrà a finire questa partita ci saranno molte polemiche a fine match, soprattutto per quel che riguarda il lato rossonero.