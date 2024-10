Milan-Udinese, cambia tutto: Fonseca ne fa fuori tre

Milan-Udinese alla ripresa del campionato, match cruciale per Fonseca che pensa a decisioni importanti: tre titolari out

Si avvicina il momento del ritorno in campo per le squadre di Serie A, Milan incluso. La ripresa assume un ruolo ancor più cruciale per i rossoneri, che nella primissima parte di stagione, come è risaputo, non sono riusciti a trovare la giusta continuità. A Firenze è stato interrotto quello che era un buon filotto di tre vittorie consecutive in campionato, interrompendo l’ascesa verso la vetta e riportando al centro nuovi interrogativi sulla consistenza effettiva del Diavolo.

Risultati altalenanti, prestazioni altrettanto, il nuovo Milan fin qui ha mostrato diverse facce, in contraddizione tra loro. Un potenziale di altissimo profilo ma non ancora sfruttato appieno, dall’altro lato una serie di giocatori difficili da far coesistere nel modo giusto per trovare l’equilibrio perfetto. Tutto questo ha finito, fin qui, per condizionare l’inizio in panchina di Fonseca.

Il tecnico, come sempre in questi casi, è stato il primo a finire in discussione. Guadagnandosi credito dall’ambiente grazie alla vittoria nel derby e la possibilità di respirare un po’, ma adesso è il momento di accelerare e dare risposte. Da cercare, ovviamente, all’interno della squadra ed è per questo che contro l’Udinese l’allenatore potrebbe cambiare tutto.

Milan-Udinese, Fonseca stravolge la formazione: ecco chi perde il posto

Ci sarebbero tre sostituzioni nella mente di Fonseca, stando a quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Scelte tecniche ma anche a mo’ di turnover preventivo, per i tanti impegni ravvicinati. Dopo l’Udinese, ci saranno infatti in rapida successione il Bruges, il Bologna, poi il Napoli e ancora altri match, senza respiro.

Indiziato a rifiatare un po’ Tijani Reijnders, con Loftus-Cheek che può tornare in campo dopo l’infortunio. L’olandese ha giocato molto in nazionale e potrebbe rimanere a riposo, per recuperare un po’ di brillantezza. Serve tornare alla brillantezza mentale invece per Tomori, autore di qualche errore di troppo ultimamente: Pavlovic si scalda al suo posto. Slot da titolare, poi, a rischio per Abraham, con Okafor che potrebbe subentrargli.

Milan, Fonseca ha bisogno di tutti per la rimonta

Le scelte di Fonseca, come detto, hanno delle molteplici ragioni alla base. L’allenatore, più che delle decisioni punitive, intende prendere quelle che fanno il bene del gruppo, per inseguire l’obiettivo di ritrovare efficacia e compattezza in campo.

La necessità è quella di coinvolgere tutto il gruppo, per avere a disposizione maggiori alternative nel corso delle partite che si susseguiranno. Ecco perché le rotazioni potrebbero coinvolgere, prossimamente, anche qualche big. Ed ecco perché ci sono anche altri la cui titolarità è a rischio. Emerson Royal per ora mantiene il posto a destra, ma col ritorno di Calabria dovrà darsi da fare, tanto per fare un esempio.