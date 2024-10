News Milan, Abraham ci sarà contro il Napoli? Cosa filtra sulle sue condizioni

A poche ore dal big match tra il Milan e il Napoli, c’è ancora molta incertezza sulle condizioni di Tammy Abraham. L’attaccante inglese sarà a disposizione di Paulo Fonseca?

Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Milan e Napoli in programma martedì a San Siro. A causa del tanto discusso rinvio della gara di ieri contro il Bologna per allerta meteo, i Rossoneri dovranno fare a meno di due pedine importanti di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Le assenze del terzino francese e del centrocampista olandese non sono, però, l’unica grana per Paulo Fonseca.

A preoccupare sono, infatti, anche le condizioni di Tammy Abraham. L’ex Chelsea viene da un infortunio alla spalla, rimediato subito dopo il suo ingresso nella gara contro l’Udinese. L’inglese non ha ancora smaltito il problema e la sua presenza per martedì resta in dubbio.

Ancora incertezza su Abraham: decisivo l’allenamento di oggi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di oggi sarà decisiva per avere maggiore chiarezza sullo stato di salute del rossonero. Oggi, infatti, ci sarà la ripresa degli allenamenti, che permetterà allo staff medico di capire se Abraham sarà a disposizione di Fonseca per il match contro la prima della classe.

La priorità è ovviamente quella di non forzare troppo la mano, per non rischiare di avere ricadute, ma è chiaro che in casa Milan tutti sperano di poter contare anche sul centravanti inglese.