News Milan, avviati i contatti per il rinnovo del big: tifosi in estasi

Il Milan ha intavolato i colloqui per discutere del rinnovo di uno dei big della squadra di Fonseca. La notizia non può che far felici i tifosi rossoneri.

I successi contro Udinese e Club Brugge, per quanto abbiano presentato insidie, sono stati un toccasana per l’ambiente rossonero. Il Milan, che nel pre-sosta Nazionali era tornato in un clima negativo per i k.o. di Leverkusen e Firenze, ha risalito la china, guadagnando punti fondamentali in Serie A e in Champions League. Sono arrivate finalmente buone risposte da alcuni componenti delle seconde linee.

Su tutti Okafor e Chukwueze, che hanno timbrato il cartellino con reti e assist decisivi. Riserve che torneranno utilissime anche per gli impegni imminenti contro Bologna e Milan. Fonseca dovrà infatti disegnare un nuovo Milan per la trasferta contro i felsinei, ovunque si giochi. La squalifica di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders impone cambi forzati per il tecnico portoghese, che dovrà trovare alternative valide a due tra i calciatori più imprescindibili dello scacchiere rossonero.

Fonseca non può fare a meno del terzino e del centrocampista, così come il Diavolo. Ecco, proprio il club di via Aldo Rossi vuole blindare sia l’esterno francese, che sta vivendo una situazione in bilico, ma anche l’olandese.

Milan, si punta al rinnovo di Theo Hernandez e Reijnders: il punto sul prolungamento dell’olandese

Come riportato dal profilo X di Fabrizio Romano, il Milan avrebbe avviato i contatti con l’entourage del centrocampista per prolungare il contratto. Una trattativa che è sintomo di quanto Reijnders sia legato ai colori rossoneri. L’accordo sancito nell’estate scorso tra l’ex AZ Alkmaar e il Diavolo ha come scadenza giugno 2028, data ancora lontana. Il rinnovo è quindi simbolo di quanto sia il Milan sia il diretto interessato vogliano proseguire il loro matrimonio per tanto tempo ancora.

I colloqui sono solamente all’inizio, ma c’è tutta la volontà da ambo le parti di legarsi nuovamente. Il club rossonero ritiene Reijnders al centro del progetto. La sua crescita dall’agosto scorso ad oggi è sotto gli occhi di tutti. La tecnica sopraffina dell’olandese rappresenta un valore aggiunto per Fonseca, il quale ha la possibilità di schierare il calesse 1998 sia come mediano al fianco di Fofana sia sulla trequarti, affiancato da Pulisic e Leao.

Se il rinnovo di Theo Hernandez continua a destare un filo di preoccupazione a casa Milan, l’esito dei discorsi con l’agente di Reijnders, sebbene la trattativa sia ancora all’inizio, appare scontato.