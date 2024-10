News Milan, come sta Loftus-Cheek: il punto sulle sue condizioni

Ruben Loftus-Cheek ha saltato l’ultima sfida contro la Fiorentina a causa di un problema muscolare. Novità sulle condizioni dell’inglese.

La sconfitta di domenica sera contro la Fiorentina ha rappresentato senza dubbio per il Milan una brutta battuta d’arresto. Oltre al risultato, a far discutere è stato anche il tema rigori con ben due tiri dal dischetto sbagliati da Theo Hernandez e Abraham, nonostante il designato fosse Pulisic.

Di certo non un momento molto sereno per i Rossoneri, con la sosta che può permettere di fare mente locale e ritrovare fiducia. Un altro grattacapo per Paulo Fonseca è poi quello legato alle condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha saltato la trasferta di Firenze per un fastidio muscolare e ora sembra esserci maggiore chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Nessuna lesione per Loftus-Cheek: sarà presto a disposizione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dall’infermeria sono arrivate molte rassicurazioni. Gli ultimi esami strumentali hanno, infatti, escluso lesioni muscolari. Nella giornata di ieri, l’ex Chelsea ha svolto a Milanello un lavoro personalizzato e già nei prossimi giorni potrà tornare a disposizione di Fonseca.

Buone notizie, dunque, per il Diavolo con Loftus-Cheek che dovrebbe poter tornare già per la gara a San Siro contro l’Udinese al rientro dalla sosta. Contro i friulani sarà necessaria una prova di carattere per ritrovare i tre punti, ma soprattutto per riportare tranquillità in un ambiente che non ha di certo vissuto giorni sereni.