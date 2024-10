News Milan, Gabbia non trattiene la gioia in Nazionale: le sue parole dal ritiro

Direttamente dal ritiro con la Nazionale, Matteo Gabbia ha parlato della tanta emozione per la prima convocazione in azzurro.

È ufficialmente iniziata da ieri la settimana dedicata alle Nazionali. Dopo diversi mesi l’Italia tornerà, seppur in piccole dosi, a colorarsi di rossonero: Luciano Spalletti ha, infatti, deciso di concedere una chance a Matteo Gabbia. Il centrale del Milan sta senza dubbio vivendo il miglior periodo della sua carriera e la prima chiamata in Nazionale è totalmente meritato.

In una squadra in balia delle onde come quella di Paulo Fonseca, l’ex Villarreal ha rappresentato in questa prima parte di stagione una delle poche certezze. Il gol vittoria nel derby contro l’Inter ha rappresentato solo la ciliegina su una torta che il classe ’99 ha iniziato ad assemblare già nel finale della passata stagione, dopo il rientro in Italia alla fine del prestito in Spagna.

Ora per lui si sono aperte le porte della Nazionale e tutto il popolo rossonero spera che Gabbia possa ripetere le prestazioni mostrate con la maglia del Milan. Nelle scorse ore l’azzurro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dal ritiro con la Nazionale, non potendo trattenere la gioia per questo grande traguardo.

Gabbia si gode l’azzurro: “Sensazione speciale”

Il centrale rossonero è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, nella quale non ha nascosto l’emozione per la prima convocazione e per i tanti elogi ricevuti dal C.T. Luciano Spalletti:

Non mi sarei mai aspettato la convocazione, anche se ci speravo. Essere qui è una sensazione speciale, sono molto felice. Cercherò di godermi questa settimana dando il massimo e cercando adattarmi alle richieste del mister. Indossare la maglia della Nazionale è motivo d’orgoglio e di grande responsabilità, è una maglia che va onorata in ogni momento.

Le parole del mister mi hanno fatto piacere, sono un bell’attestato di stima e fiducia. Spalletti è stato molto cordiale, mi ha fatto una bellissima impressione e spero di poter ripagare la fiducia.

Queste le dichiarazioni di Gabbia che cercherà, dunque, di godersi al massimo questa esperienza, con l’obiettivo di lasciare subito un’impronta. Parole al miele anche nei confronti di Spalletti, che ha riposto in lui molta fiducia. I prossimi impegni contro Belgio e Israele saranno un importante banco di prova per Gabbia. Gli ultimi mesi hanno, però, dimostrato che il rossonero ha ormai raggiunto la giusta maturità per competere ad alti livelli.