News Milan, tegola pesante verso il Napoli: Fonseca studia il piano B

Tegola pesante per il Milan. Dopo il rinvio della gara di Bologna, Fonseca dovrà pensare ad un piano B per il big match contro il Napoli.

Il rinvio di Bologna-Milan ha mandato su tutte le furie il club rossonero, a partire dal presidente Scaroni. Il patron ha giudicato “incomprensibile” la scelta della Lega di posticipare a data da destinarsi la gara che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio, ore 18, allo stadio “Dall’Ara”. Difficile ora trovare un slot disponibile a stretto giro che possa andar bene ad entrambe le compagini. Presumibilmente una data appetibile potrebbe essere a metà febbraio.

Ieri, in quel di Milanello, la squadra rossonera aveva svolto la rifinitura regolarmente pre partenza per il capoluogo emiliano, ma la decisione ufficializzata alle 15.15 ha frenato tutto, cambiando i piani di mister Fonseca. In virtù del rinvio, l’allenatore portoghese ha concesso oggi un giorno di riposo a tutta la squadra, prima di tornare a focalizzarsi in ottica campionato già da domani per un turno infrasettimanale da brividi, proprio 48 ore prima di Halloween.

A “San Siro”, a meno di sorprese “leccesi”, arriverà la capolista Napoli. In vista della super sfida di martedì 29, Fonseca dovrà fare i conti con le squalifiche posticipate di Theo Hernandez e Reijnders.

Milan, il rinvio costa caro: Theo e Reijnders scontano la squalifica contro il Napoli

Lo slittamento dell’incontro contro il Bologna costringerà i due pilastri a scontare le rispettive pene comminate dal Giudice Sportivo contro i partenopei. Fonseca dovrà quindi pensare a come sostituire i due e, secondo “La Gazzetta dello Sport”, la scelta del tecnico dovrebbe ricadere su Terracciano e Loftus-Cheek.

Sull’out di sinistra, infatti, Bartesaghi e Alex Jimenez non sembrano dare ancora giuste garanzie all’allenatore. Il portoghese dovrebbe quindi affidarsi all’ex Hellas Verona, già schierato sabato scorso contro l’Udinese. Sulla mediana, invece, Fofana rimane il punto fermo. Il francese, con ogni probabilità, sarà affiancato dall’inglese ex Chelsea, malgrado uno stato di forma non idilliaco, che attualmente appare in vantaggio nel ballottaggio con Musah.

Fonseca scioglierà ogni dubbio martedì sera, ma nel frattempo un altro interrogativo attraversa la mente del timoniere rossonero. Non è infatti da escludere, secondo la rosea, una nuova panchina per Rafael Leao dopo i 90′ senza pestare il rettangolo verde di sabato scorso contro i friulani. La sensazione è che, al momento, Rafa non sia più l’uomo imprescindibile di qualche anno fa, anche grazie alla crescita delle ultime settimane di Okafor e Chukwueze. La posizione del 10 portoghese in questo Milan rimane un mistero irrisolto.