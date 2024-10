“Non è un leader”, l’ex Milan non ha dubbi: che bordata a Leao!

Ancora critiche per Rafael Leao: l’ex Milan ha riservato un duro giudizio nei confronti dell’attaccante portoghese.

Non cessano le critiche all’indirizzo di Rafael Leao. La prova sottotono messa in mostra ieri contro il Club Bruges dell’attaccante portoghese ha fatto storcere il naso a molti, sopratutto ai tifosi rossoneri. Di conseguenza, il numero 10 del Milan ha alimentato i pareri critichi di moltissimi opinionisti, tra questi Fabio Capello. L’ex allenatore del club lombardo, ancora una volta, ha voluto usare un linguaggio duro e inequivocabile nei confronti del portoghese.

Leao torna nel mirino di Fabio Capello

Fabio Capello torna a rifilare all’indirizzo di Rafael Leao una serie di bordate pesantissime. Dopo la prova tutt’altro che brillante in Champions League, l’ex allenatore del Milan è stato molto duro nei confronti dell’attaccante portoghese.

Fabio Capello è stato molto severo nel suo giudizio a Sky Sport: “Leao deve stare in campo e festeggiare come tutti i suoi compagni, essere felice per Camarda e per la vittoria. Io credo che non dobbiamo pensare a Leao come leader, lui è un giocatore fuori dagli schemi, deve capirlo anche lui. Deve cambiare atteggiamento, e per farlo deve essere supportato dai propri compagni, non lo ha capito”.