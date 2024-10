Nuovo rilancio dalla Spagna: una big vuole Leao, i dettagli

Nuove indiscrezioni dalla Spagna in merito al passaggio di Leao al Barcellona: secondo Sport, l’interesse è ancora vivo

La questione Rafael Leao sta cominciando a diventare un caso. Paulo Fonseca porta avanti la sua idea e da lì non si schioda: contro il Napoli, nonostante le numerose assenze per infortuni e squalifiche, ha scelto comunque di escluderlo dai titolari in favore di Okafor.

Lo svizzero è in un ottimo momento di forma a differenza di Leao, che continua a far fatica (in questa stagione, finora, ha segnato un solo gol).

Ieri è entrato a circa mezz’ora dalla fine ma non ha inciso; anzi, la prestazione del Milan è calata proprio in quei minuti.

Il portoghese, poco più di un anno fa, ha rinnovato il suo contratto coi rossoneri (con ancora Maldini e Massara) fino al 2028 a 5,5 milioni più bonus. Ad oggi è il più pagato della rosa e lui si sente molto legato al club: è chiaro, però, che questa situazione è per lui molto complicata.

Il Barcellona segue ancora Leao

In estate, dal punto di vista del mercato, si è parlato per lui solo in un paio di occasioni: a metà sessione, in merito ad un interesse dall’Arabia, e alla fine, con El Chiringuito che ha spinto per un suo passaggio al Barcellona.

Oggi è, invece, Sport.es a parlare di nuovo di questa possibilità.

Il Barça ha provato a prendere Nico Williams in estate ma non ci è riuscito ed è ancora alla ricerca di un nuovo esterno, stando a quanto scrivono in Spagna. C’è da dire, però, che con Lamine Yamal e Raphinha sarebbe complicato per Leao trovare spazio.

Eppure, secondo il quotidiano catalano, molto vicino alle vicende del Barcellona, ci sarebbe un forte interesse per lui e grande attenzione per l’evoluzione della sua situazione.

Ad oggi, dopo le panchina, il suo prezzo, secondo Sport.es, è più basso. In realtà il Milan è molto chiaro: chi vuole Leao, deve pagare la clausola rescissoria da 170 milioni.

Prezzo altissimo, ovviamente. Ma se un club lo vuole, deve comunque avvicinarsi a quella cifra. Barcellona avvisato.