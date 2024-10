“Siamo molto vicini”, l’annuncio di Sala sulla questione stadio

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare della tematica stadio: il primo cittadino ha fatto il punto della situazione.

L’argomento stadio continua ad essere uno dei temi principali nella quotidianità di Inter e Milan, ma sopratutto del sindaco Giuseppe Sala. Proprio il primo cittadino di Milano ha fatto il punto della situazione a margine del Forum della Rigenerazione urbana.

L’annuncio di Sala

Sala ha rivelato: “A breve saremo in condizioni di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse. Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell’Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione. Il primo è il valore di cessione dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine. Il secondo riguarda invece i limiti del vincolo. Il fatto di essere vicini o meno a una soluzione dipende dalla volontà delle squadre, ma siamo senz’altro vicini a un confronto”.