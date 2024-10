Pellegatti controcorrente: prende le difese del Milan, poi svela la sua preoccupazione

Il noto giornalista rossonero ha preso le difese del Milan dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen; poi arriva l’accusa a due rossoneri.

Dopo la sconfitta alla prima giornata di Champions League contro il Liverpool, il Milan di Paulo Fonseca è uscito sconfitto anche nella seconda gara, contro i tedeschi del Bayer Leverkusen: decisivo un gol di Boniface nella seconda frazione di gioco. Il Milan ha tenuto botta nel primo tempo, grazie anche ad uno strepitoso Maignan, sempre più diretto verso il rinnovo in rossonero. Nella seconda frazione, anche grazie ai cambi, il Milan ha provato a rimanere in partita e rendersi pericoloso, ma ai rossoneri è mancato proprio il gol.

La squadra rossonera rimane così ferma a 0 punti nella competizione dalle grandi orecchie; nel prossimo match il Milan ha il dovere di portare a casa i tre punti, vista anche la portata dell’avversario: a San Siro, infatti, arriverà la squadra del Bruges, sconfitta alla prima giornata per 3 a 0 dal Borussia Dortmund. Nel frattempo, il Milan dovrà affrontare prima Fiorentina ed Udinese in Campionato.

Bayer Leverkusen-Milan, Pellegatti difende i rossoneri

Dopo la sconfitta in Champions subita dai rossoneri, numerosi addetti ai lavori sono tornati a criticare la squadra di Paulo Fonseca, reduce da due vittorie consecutive in Campionato, rispettivamente contro Inter e Lecce. Ad andare controcorrente circa il pensiero negativo, c’è Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero. Queste le parole sul suo canale YouTube:

Io difendo il Milan: qualcuno pensava di venire a dominare la partita a Leverkusen? Non sono deluso come quando abbiamo perso contro il Liverpool: non sono affatto desolato, andate a vedere le occasioni che ha avuto il Milan. Io difendo la prestazione.

Il noto giornalista ha poi proseguito circa la prestazione di alcuni giocatori rossoneri, in particolare Leao e Reijnders, poco incisivi sotto porta. Le sue parole:

Sono preoccupato per una cosa: salvo Pulisic, sotto porta non vedo cattiveria. Leao non ha cattiveria, stessa cosa per Reijnders. Cosi diventa complicato: serve allenare i movimenti degli attaccanti. Il Milan però è in crescita e Fonseca sta allenando da due mesi.

Pellegatti dunque prende le difese del Milan, ma critica anche uno dei migliori giocatori della rosa, nonché Leao: effettivamente il portoghese in questa stagione deve ancora prendere continuità nelle prestazioni, e soprattutto nelle partite importanti manca di personalità. Il suo aiuto alla squadra è fondamentale, ma per un attaccante è importante anche trovare il gol, gol che in queste prime settimane è arrivato solo una volta.