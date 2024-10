Rafa Leao, cosi non va: il dato parla chiaro, numeri disastrosi

L’attaccante del Milan Rafa Leao è costantemente sotto accusa. Il ruolo di stella della squadra non sembra funzionare e i numeri non sono dalla sua.

Ancora una volta sostituito. Una prestazione sotto tono e una gara allarmante. Rafa Leao non convince, la stella del Milan è tutt’altro che la stella in questo momento e sicuramente non riesce a mettersi la squadra sulle spalle in questo momento. Fonseca lo ha sostituito per Okafor e Leao è uscito ancora una volta a capo chino.

E pensare che ieri ha giocato quasi una delle sue migliori prestazioni stagionali, ci ha provato e in un paio di occasioni ha creato difficoltà alla difesa avversaria. Va bene, ma sicuramente è troppo poco per quella che dovrebbe essere la stella della squadra rossonera, il Milan attende il miglior Leao.

Le prestazioni non sono all’altezza di un top player a livello mondiale e soprattutto Rafa fatica dal punto di vista dei numeri. Un solo gol nelle ultime 20 partite e ultimamente arrivano anche pochi assist, il talento portoghese non ha visto un cambiamento positivo da Pioli a Fonseca e neanche il calcio più propositivo del portoghese sta funzionando. Il Milan è in difficoltà e Leao al momento non sta dando una grossa mano, le critiche dei tifosi sui social sono sempre più importanti.

Leao e il dato allarmante sui gol

Tanti hanno criticato il calciatore e risuonano nuovamente le parole di un grande ex rossonero come Billy Costacurta che aveva criticato il calciatore: “Si spera sempre che faccia quel salto di qualità Leao, ma se mostri le tue qualità per 18 secondi non è sufficiente. Deve farlo per svariati minuti, è un classe 1999 e sta uscendo dall’adolescenza calcistica”, l’ex rossonero ha attaccato il calciatore rossonero e in tanti tifosi la pensano come lui.

Leao ha fatto bene contro il Venezia, ma dopo il vuoto o quasi e anche ieri – in una prestazione sufficiente – non ha strappato giocate da fuoriclasse. Le prossime sfide saranno un vero e proprio esame non solo per Fonseca e tutta la squadra ma soprattutto per il top player – almeno sulla carta – del Milan con Leao che fatica e deve dimostrare di essere il calciatore che tutti ammirano, un top player non solo in un match ma in maniera continua e per diverse partite consecutive.

Ormai Rafa ha 25 anni e deve mostrare il suo talento nelle prossime sfide, deve tornare a fare gol e assist.