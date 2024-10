Rigore su Loftus-Cheek, arriva la sentenza: nessun dubbio

La moviola di Bayer Leverkusen-Milan: la sentenza sul calcio di rigore non assegnato per fallo su Loftus-Cheek nel finale

Il Milan resta a zero punti in Champions dopo il ko contro il Bayer Leverkusen. Una sconfitta diversa rispetto a quella col Liverpool a San Siro perché, almeno per mezz’ora, si è vista una buona reazione.

I rossoneri non sono riusciti però a segnare e a conquistare almeno il pareggio.

Decisiva la rete di Boniface, arrivata dopo un’ora di gioco di altissimo livello dei tedeschi. Che hanno messo in costante e seria difficoltà il Milan per gran parte del match.

Paulo Fonseca l’ha definita “la miglior prestazione della squadra da quando lui è arrivato“, quindi, come i tifosi, è soddisfatto di quanto visto in terra tedesca.

Nello stesso intervento, poi, il tecnico ha parlato anche di quanto accaduto nei minuti finali del match e di quel fallo di Hincapié su Loftus-Cheek: “Per me era rigore“, le parole di Fonseca.

E stamattina arrivano conferme anche dalle moviole: il rigore poteva starci.

Moviola Bayer Leverkusen-Milan, la sentenza sul rigore su Loftus-Cheek

L’episodio non è un’alibi perché la prestazione del Milan è stata comunque insufficiente quasi un’ora. L’errore dell’arbitro Scharer è però abbastanza palese, e non è l’unico. Lo stesso Fonseca, infatti, ha parlato di una direzione troppo “contro“.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha ragione: “Hincapié tocca il piede più che la palla, l’inglese è sulla linea“, scrive il quotidiano nell’edizione odierna.

“L’intensità del tocco viene valutata come bassa e il Var non interviene“, l’aggiunta alla moviola. Che però sottolinea come il non aver fischiato questo fallo è in linea con la direzione di gara, ma questo non cambia la sostanza.

Al Milan quindi manca un calcio di rigore ma non deve essere una giustificazione.

I rossoneri, che venivano da due vittorie di fila (tre se consideriamo soltanto il campionato), adesso devono tornare subito concentrati sulle prossime partite.

Domenica si va all’Artemio Franchi per affrontare una Fiorentina in difficoltà.

Un’occasione per arrivare alla sosta con altri tre punti e in una posizione alta in classifica. Sarebbe il modo migliore per rispondere subito al ko di Leverkusen e dimostrare di essere comunque sulla buona strada.