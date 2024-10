Seria A, svelati anticipi e posticipi: quando gioca il Milan

Da pochi minuti sono stati delineati gli anticipi e i postici della Serie A con anche la data degli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco quando scenderà in campo il Milan

Per la squadra del Milan è stato un inizio di campionato di alti e bassi. Con la pausa nazionale, l’allenatore Paulo Fonseca deve trovare le giuste soluzioni tattiche in vista delle prossime partite del Diavolo. Il calendario è ancora molto lungo e tutto può ancora cambiare in meglio.

Serie A e Coppa Italia, quando scenderà in campo il Milan

In queste ultime ore sono arrivate novità importanti in vista del calendario della Serie A. La Lega Serie A questo pomeriggio ha, infatti, ufficializzato date e orari per tutte le partite in programma dalla 14a alla 18a giornata di campionato. Di seguito è riportato quando scenderà in campo il Milan in Serie A e in Coppa Italia

14° giornata: sabato 30/11/2024 alle ore 18.00 Milan-Empoli, partita visibile su Dazn

15° giornata: venerdì 6/12/2024 alle ore 20.45 Atalanta-Milan, partita visibile sia su Dazn che su Sky

16° giornata: domenica 15/12/2024 alle ore 20.45 Milan-Genoa, partita visibile su Dazn

17° giornata: venerdì 20/12/2024 alle ore 20.45 Hellas Verona-Milan, partita visibile su Dazn

18° giornata: domenica 29/12/2024 alle ore 20.45 Milan-Roma, partita visibile su Dazn

Per quanto riguarda, invece, la Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 il Milan giocherà gli ottavi di finale martedì 3/12/2024 contro il Sassuolo alle ore 21.00.