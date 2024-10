Svolta Camarda, grandi notizie in casa Milan: anche Spalletti può sorridere

Il baby prodigio del club rossonero Francesco Camarda sembra vedere una crescita sempre più importante. E il Milan se lo coccola.

Il Milan è tornato alla vittoria in Champions League, la prima della stagione con i rossoneri che hanno vinto con un importante 3 a 1. Paulo Fonseca ha diversi motivi per sorridere ma c’è uno che fa felice non solo la società rossonera e i suoi tifosi ma anche l’Italia di Luciano Spalletti, apparsa in difficoltà negli ultimi tempi.

Nel match di martedi ha fatto il suo esordio anche il giovane talento rossonero Francesco Camarda, baby prodigio che in questa prima parte di stagione sta giocando con il Milan Futuro in serie C ma che Fonseca ha deciso di convocare visto le contemporanee assenze – dovute ad infortuni – di Luka Jovic e soprattutto di Tammy Abraham.

Camarda è entrato piuttosto bene in campo, ha dato fastidio e ha rischiato di fare un doppio record. Per prima cosa il calciatore è diventato il calciatore più giovane a debuttare in Champions nella storia del Milan e ha sfiorato per pochi centimetri un altro record; Camarda ha segnato la rete del 4 a 1, ha anche esultato ed è stato ammonito per essersi tolto la maglietta ma alla fine l’arbitro mediante l’ausilio del Var è stato costretto ad annullare. Pochi centimetri hanno tolto la possibilità a Camarda di diventare il marcatore più veloce nella storia della competizione ma in casa Milan c’è una consapevolezza.

Ultim’ora Milan, Camarda da record

Camarda è giovanissimo, ma ha dimostrato di poter già competere con i grandi e il Corriere della Sera ha sottolineato che – cosi come la Spagna e il Barcellona si coccolano il baby prodigio Yamal cosi il Milan e l’Italia potrebbero coccolarsi Camarda, considerato come il ‘nostro Yamal’. Negli ultimi l’Italia sembra essere a caccia di grandi bomber, i tempi dei Vieri o dei Luca Toni sembrano essere finiti e giocatori come Retegui e Scamacca non convincono del tutto.

Spalletti cosi spera – come tutti gli italiani – che Camarda possa esplodere il prima possibile e diventare presto la stella del club. L’Italia ha bisogno di lui e in generale il nostro campionato ha bisogno di talenti della NextGen di primo piano. Camarda regala buone sensazioni e chissà che potremo presto vederlo stabilmente in prima squadra. Staremo a vedere.